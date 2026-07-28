Хантавірус не передається між людьми: пояснення лікаря

Евакуація з лайнера MV Hondius через хантавірус. Ілюстративне фото: Reuters

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Хантавірусна інфекція не є новою для України та продовжує фіксуватися на території країни. Водночас штам, який поширений в Україні, не передається від людини до людини. Лікарі закликають не ігнорувати симптоми та вчасно звертатися по медичну допомогу.

Про це в ефірі День.LIVE розповів лікар-інфекціоніст Олексій Швед.

Лікар пояснив, чи передається хантавірус між людьми

За словами медика, хантавірусна інфекція в Україні зустрічалася раніше та продовжує фіксуватися. Захворювання має зоонозний характер — тобто передається від тварин до людей. Основним джерелом зараження є гризуни, зокрема полівки та миші.

Олексій Швед пояснив, що за перебігом хвороба може нагадувати інші інфекційні захворювання, однак вона не є безпечною. На його думку, головна проблема полягає у тому, що люди часто відкладають звернення до лікаря та намагаються перечекати симптоми самостійно.

Щодо туристів, які планують поїздки Україною, лікар зазначив, що сама наявність хантавірусної інфекції в країні не є новим явищем. Водночас штам, який може передаватися між людьми, в Україні наразі не виявляли.

"Якщо ми говоримо взагалі про хантавірусну інфекцію, вона на території України зустрічалася, зустрічається і буде зустрічатися. Просто той штам, який зустрічається на території України, він не передається від людини до людини. Є окремий штам, який був зафіксований якраз на тому лайнері. Це штам Andes. На території України він поки референс-лабораторіями або лабораторіями Центрів контролю та профілактики хвороб не був ідентифікований", — зазначив лікар.

Він також наголосив, що при появі будь-яких симптомів не варто займатися самолікуванням, а необхідно звернутися до сімейного лікаря.

"Це захворювання є зоонозом, воно передається від тварин до людей. І основним джерелом є полівки, миші. Я думаю, що всі знають про таке захворювання, як лептоспіроз. Чимось віддалено воно дуже сильно схоже. Це не є безпечним захворюванням. І основна проблема, що українці тягнуть до останнього. Не звертаються за медичною допомогою і сподіваються, що якось воно минеться саме. Але тут я хочу звернути увагу, що треба на це звертати увагу і при появі будь-яких симптомів звертатися до свого сімейного лікаря", — підсумував лікар-інфекціоніст Олексій Швед.

Новини.LIVE інформували, що за даними МОЗ, Україна є природним осередком циркуляції хантавірусів. Найпоширенішою формою інфекції в країні залишається лихоманка з нирковим синдромом, тоді як у світі фіксують варіант із легеневим синдромом. Відомості про українців з екіпажу лайнера, де виявили хантавірус, МОЗ отримало в межах міжнародних медичних правил.

Новини.LIVE також писали, що хантавірус, який виявили на круїзному лайнері, не становить значної загрози для українців, заявили у Центрі громадського здоров’я. Водночас деякі типи вірусу можуть передаватися між людьми за умови тривалого та тісного контакту. В Україні циркулюють інші різновиди хантавірусу, які можуть спричиняти ураження нирок.