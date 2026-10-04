Під Тулою підірвали автомобіль експрацівника ФСВП

Катував полонених українців: під Тулою вбили експрацівника ФСВП
У п'ятницю, 2 жовтня, у Новомосковську Тульської області біля будинку вибухнула автівка. Загинув колишній працівник Федеральної служби виконання покарань Росії (ФСВП) Роман Сиром'ятников. Імовірно, вибухівку заклали під днище автомобіля з боку водія. На місці підриву працювали представники Росгвардії та Міністерства оброни Російської Федерації (РФ).
Про це з посиланням на російський опозиційний проєкт "Важные истории" передає Новини.LIVE.
Що відомо про загиблого
Роман Сиром'ятников деякий час працював у пенітенціарній системі, а згодом став викладачем у коледжі. У 2023 році чоловік долучився до армії РФ. У складі 51-го полку 106-ї Тульської дивізії повітрянодесантних військ окупант воював проти України на Донеччині та в Курскій області. Наприкінці листопада 2024 року він завершив службу та повернувся до Тульської області.
Генеральна прокуратура України у вересні минулого року повідомила, що Сиром'ятникова підозрюють у катуванні українських військовополонених. За даними слідства, росіянин бив українців руками, ногами, кийками, пластиковими трубами, молотками, електричним струмом — постраждали щонайменше 50 людей.
Раніше Новини.LIVE з посиланням на Suddeutsche Zeitung повідомляв, що німецькі правоохоронці встановили тих, хто, імовірно, причетний до спроби теракту в аеропорту Лейпцигу. Фігуранти — громадяни з паспортами РФ і Латвії. За даними МВС Німеччини, операцію спланували російські органі, хоча Москва свою причетність до злочину заперечує.
Також Новини.LIVE з посиланням на СБУ писав, що Федеральна служба безпеки Росії намагалася вбити в Україні одного з керівників російського опозиційного національного руху. Замах готували до Дня Незалежності України. Злочину вдалося запобігти.