В Туле взорвали автомобиль бывшего сотрудника ФСИН

Автомобиль Романа Сиромятникова после взрыва. Фото: росСМИ

В пятницу, 2 октября, в Новомосковске Тульской области возле дома взорвался автомобиль. Погиб бывший сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН) Роман Сыромятников. Предположительно, взрывчатку заложили под днище автомобиля со стороны водителя. На месте взрыва работали представители Росгвардии и Министерства обороны Российской Федерации (РФ).

Об этом со ссылкой на российский оппозиционный проект "Важные истории" сообщает Новини.LIVE.

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Что известно о погибшем

Роман Сыромятников некоторое время работал в пенитенциарной системе, а впоследствии стал преподавателем в колледже. В 2023 году мужчина поступил на службу в армию РФ. В составе 51-го полка 106-й Тульской дивизии воздушно-десантных войск оккупант воевал против Украины в Донецкой области и в Курской области. В конце ноября 2024 года он завершил службу и вернулся в Тульскую область.

Бывший сотрудник ФСВП Роман Сыромятников. Фото: российские СМИ

Генеральная прокуратура Украины в сентябре прошлого года сообщила, что Сыромятникова подозревают в пытках украинских военнопленных. По данным следствия, россиянин избивал украинцев руками, ногами, дубинками, пластиковыми трубами, молотками, электрическим током — пострадали не менее 50 человек.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Suddeutsche Zeitung сообщал, что немецкие правоохранители установили лиц, предположительно причастных к попытке теракта в аэропорту Лейпцига. Фигуранты — граждане с паспортами РФ и Латвии. По данным МВД Германии, операцию спланировали российские органы, хотя Москва свою причастность к преступлению отрицает.

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