Канада анонсувала майже 900 млн військової допомоги Україні

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні. Фото: Reuters

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Канада готує новий пакет допомоги Україні на майже 900 млн доларів. До нього увійдуть боєприпаси, військова техніка та засоби протиповітряної оборони. Також Оттава продовжить підтримувати українську енергетику, відбудову та розвиток економіки.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Прем'єр-міністра Канади Марка Карні під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Анкарі у вівторок, 7 липня.

Канада пообіцяла нову військову допомогу Україні на 900 млн

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Анкарі повідомив про підготовку нового пакета допомоги для України. За його словами, найближчим часом канадський уряд офіційно оголосить про виділення майже 900 млн канадських доларів (приблизно 633 млн доларів США) на підтримку української держави.

Глава канадського уряду уточнив, що йдеться про допомогу, яка надходитиме протягом найближчих місяців. До пакета увійдуть транспортні засоби, боєприпаси, засоби протиповітряної оборони та інше обладнання, необхідне для зміцнення обороноздатності України.

Оголошуючи про новий пакет підтримки, Марк Карні наголосив, що Канада й надалі залишатиметься одним із ключових партнерів України.

"Канада має оголосити про 900 млн доларів на допомогу у середньостроковому періоді. І коли я кажу про середньостроковий період — то йдеться про найближчі місяці", — сказав він.

Окрім військової допомоги, Канада продовжить підтримувати Україну в енергетичній сфері, зокрема напередодні опалювального сезону. Також Оттава сприятиме відбудові країни та її подальшій інтеграції до європейської й світової економіки.

Своєю чергою Володимир Зеленський подякував Канаді за незмінну підтримку України. Президент повідомив, що частина канадського пакета для посилення української протиповітряної оборони вже прямує до України. Крім того, за його словами, Київ і Оттава обговорюють реалізацію спільних проєктів в енергетичній сфері за участю НАК "Нафтогаз України".

Під час зустрічі Марк Карні також запевнив, що міжнародний тиск на Росію лише посилюватиметься, а підтримка України залишатиметься одним із пріоритетів канадської політики.

"Тиск на Росію лише посилюватиметься. Україна переможе. На нас чекає багато позитивної роботи", — заявив він.

Новини.LIVE інформували, що наприкінці червня 2026 року Міністр оборони Канади Девід Макгінті заявив, що Оттава й надалі незмінно підтримуватиме Україну. За його словами, така позиція зберігається і після саміту G7 та зустрічі Президентів Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Також Макгінті повідомив, що найближчим часом планує провести нову зустріч із главою Міноборони України Михайлом Федоровим.

Новини.LIVE також писали, що Міністр оборони Канади Девід Макгінті наголошував на тому, що настав час говорити про завершення війни в Україні. За його словами, Канада й надалі підтримуватиме Україну та прагнутиме досягнення продуктивного завершення війни. Водночас він відмовився коментувати можливі сценарії подальших бойових дій.