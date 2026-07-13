Каллас: ЄС очікує продовження реформ в Україні після формування нового уряду

Кая Каллас. Фото: REUTERS/Laia Ros

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Віцепрезидентка Європейської комісії Кая Каллас заявила, що для Європейського Союзу важливо, аби Україна продовжила реформи після формування нового уряду. За її словами, це внутрішня справа України.

Про це Кая Каллас сказала у коментарі журналістам, передає Новини.LIVE.

Формування нового уряду України

"Ну, звичайно, формування уряду є внутрішньою політичною справою кожної країни. Для нас важливо, щоб у нас були співрозмовники і ми могли продовжувати роботу", — зазначила Каллас.

За її словами, для ЄС важливо також, щоб робота з реформами тривала, оскільки Союз прагне просувати порядок денний розширення, тому також необхідно бачити, що Україна проводить реформи зі свого боку.

"Але нам потрібно працювати з урядом та тими, хто в нього входить", — додала Каллас.

Як писали Новини.LIVE, 12 липня український лідер Володимир Зеленський запропонував Юлії Свириденко очолити новий напрямок. Він анонсував оновлення Кабміну. Повідомляється, що Свириденко може стати послом у США.

Крім того, посли ЄС дали "зелене світло" відкриттю шостого переговорного кластера для України на шляху до членства. Новий етап переговорів стосуватиметься блоку "Зовнішні відносини", що охоплює безпекову, оборонну, торговельну та гуманітарну політику.

А прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш зазначив, що Україна демонструє впевнений прогрес на шляху до вступу в Європейський Союз і належно виконує всі необхідні критерії для членства.