Кабмін виділив додаткові 220 млн грн на армію України

Українські військові зі зброєю. Фото: УНІАН

Ткач Едуард редактор стрічки новин

У вівторок, 23 червня, Кабмін додатково перерозподілив 220 млн гривень на потребу сектору безпеки та оборони. Ці гроші підуть на озброєння, підготовку та розвідку.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Міноборони України.

На які потреби підуть кошти

Рішення про перерозподіл ухвалено за ініціативи Міноборони. Кабмін розподілив додаткове фінансування між трьома відомствами. Зокрема:

100 млн гривень виділять МВС України для Нацгвардії. Гроші підуть на підготовку бійців;

70 млн гривень отримає Міноборони на розвиток, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння і військової техніки;

і ще 50 млн гривень виділять ГУР МО України для розвідувальної діяльності у сфері оборони.

"Конкретний перелік закупівель включає БпЛА та комплектуючі до них, автомобільну та спеціальну техніку, засоби радіоелектронної боротьби, а також інше матеріально-технічне майно для підрозділів", — уточнили у Міністерстві оборони.

Там додали, що ці кошти раніше були акумульовані як внески на регулювання від підприємства у сферах енергетики та комунальних послуг. Станом на 1 травня 2026 року ці гроші були невикористані у видатках Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Згідно закону про держбюджет на 2026 рік, Кабмін має право спрямовувати такі залишки на оборону.

Як повідомляли Новини.LIVE, днями Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки серії міжнародних зустрічей. Він зазначив, що партнери оголосили про додаткове фінансування оборонних програм та військову допомогу для Києва.

Також ми писали, що Верховна Рада 18 червня зібралася на позачергове засідання та розблокувала законопроект про фінансування ЗСУ. Документ передбачає збільшення видатків на сектор безпеки й оборони на 1,56 трлн гривень.