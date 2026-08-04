Кабмін призначив Швидкого заступником Хмари в Міноборони

Міністр оборони України Євгеній Хмара. Фото: Facebook СБУ

Максим Яворницький Редактор, спортивна редакція

Кабінет міністрів України призначив Миколу Швидкого заступником міністра оборони. На новій посаді він відповідатиме за посилення взаємодії міністерства з Генеральним штабом та головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим.

Одним із ключових завдань нового заступника стане більш оперативна координація між військовим командуванням та оборонним відомством, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу Міноборони України.

На чому зосередиться новий заступник

У Міністерстві оборони розраховують, що це призначення дозволить швидше враховувати реальні потреби підрозділів, які виконують бойові завдання. Для цього планується розширити постійну роботу представників відомства безпосередньо в бригадах і підрозділах, зокрема в районах лінії бойового зіткнення. Такий підхід має пришвидшити отримання інформації про ситуацію на фронті та запити військовослужбовців.

Очікується, що завдяки новій системі взаємодії рішення Міністерства оборони швидше доходитимуть до підрозділів, а потреби військових — оперативніше надходитимуть до центрального апарату відомства. Це має підвищити ефективність координації між усіма рівнями військового управління.

"Ключове завдання Миколи Швидкого — забезпечити постійну й ефективну координацію між Міністерством оборони, Генеральним штабом та головнокомандувачем Збройних сил України. Рішення мають максимально відповідати реальній ситуації на фронті та потребам бойових підрозділів", — зазначив державний секретар Міністерства оборони Євгеній Хмара.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що МЗС України підбило підсумки першого дня щорічної наради керівників закордонних дипломатичних установ.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Пентагон збільшить виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot і THAAD на тлі скорочення власних запасів озброєння.