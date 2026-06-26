Юлія Свириденко зустрілася з Дональдом Туском: говорили про співпрацю

Зустріч Юлії Свириденко з Дональдом Туском 25 червня 2026 року. Фото: Юлія Свириденко/Telegram

Марія Чекарьова редактор стрічки новин

У четвер, 25 червня, очільниця українського уряду Юлія Свириденко зустрілася із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Політики обговорили співпрацю в енергетичній сфері та реалізацію спільних проєктів. Також йшлося про взаємодію між українським Нафтогазом і польським Orlen.

Про результат перемовин повідомила прем'єр-міністерка України, передає Новини.LIVE.

Зустріч прем'єр-міністрів України та Польщі

Юлія Свириденко зазначила, що Конференція з відновлення України проходить результативно. На її думку, польський бізнес зацікавлений у відновленні та розвитку України та готовий до цього долучитися.



"Україна і Польща мають сьогодні багато спільних тем, спільних викликів і спільних інтересів. Працюємо разом над конструктивними рішеннями та подальшим зміцненням нашого стратегічного партнерства", — підсумувала голова українського уряду.

Юлія Свириденко 25 червня 2026 року у Гданську. Фото: Юлія Свириденко/Telegram



Раніше Новини.LIVE повідомляв, що 25 червня прем'єр-міністерка Юлія Свириденко прибула у Гданськ. Голова уряду очолила українську делегацію на Конференції з питань відновлення України. Захід триватиме два дні. У планах української сторони підписання нових енергетичних угод і залучення інвестицій до оборонного сектору.



Також Новини.LIVE з посиланням на нардепа Ярослава Железняка писав, що Юлія Свириденко заявила про дефіцит фінансування армії. Йдеться про близько 150 мільярдів доларів. Якщо ж реформувати систему оплати праці військовослужбовців, знадобиться ще 120 мільярдів доларів.