РФ продає нафту з шаленою знижкою й Індія поновила закупівлі пори тиск США, пише Bloomberg

Індія знову купує нафту у РФ — тиск Трампа не допоміг
Тиск Трампа на нафтовий ринок, а саме санкції проти російських ПАТ "Роснефть" та ПАТ "Лукойл" не допоміг. Індія поновила свої операції із закупівлі нафти у Росії.
Про це повідомляє агенція Bloomberg.
РФ дає шалені знижки
За словами людей, обізнаних з цим питанням, індійська компанія Reliance Industries Ltd. відновила закупівлі російської сирої нафти зі знижкою, закуповуючи барелі у несанкціонованих постачальників та направляючи їх на свій нафтопереробний завод у Гуджараті.
Найбільший індійський нафтопереробний завод уклав контракт на танкери Aframax у RusExport і спрямовує потоки на завод потужністю 660 000 барелів на день, який постачає продукцію внутрішнім споживачам, повідомили джерела агенції. Таке повернення на ринок, ймовірно, на половину підвищать рівень закупівель нафти у РФ, який впав у жовтні.
Bloomberg нагадує, що ринок нафти й досі зосереджений на долі російського експорту після того, як Вашингтон запровадив санкції проти двох найбільших виробників Москви у жовтні, намагаючись обмежити фінансування Кремля на війну в Україні.
Раніше ми повідомляли, що ціни на нафту знову пішли вгору. Ринок відреагував на повідомлення про захоплення США венесуельського нафтового танкера в міжнародних водах.
Також Трамп відповів, що США зробить з конфіскованою нафтою Венесуели.
