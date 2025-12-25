Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Індія знову купує нафту у РФ — тиск Трампа не допоміг

Індія знову купує нафту у РФ — тиск Трампа не допоміг

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 05:34
РФ продає нафту з шаленою знижкою й Індія поновила закупівлі пори тиск США, пише Bloomberg
Нафтопереробний завод в Індії. Ілюстративне фото: Reuters

Тиск Трампа на нафтовий ринок, а саме санкції проти російських ПАТ "Роснефть" та ПАТ "Лукойл" не допоміг. Індія поновила свої операції із закупівлі нафти у Росії.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

Реклама
Читайте також:

РФ дає шалені знижки

За словами людей, обізнаних з цим питанням, індійська компанія Reliance Industries Ltd. відновила закупівлі російської сирої нафти зі знижкою, закуповуючи барелі у несанкціонованих постачальників та направляючи їх на свій нафтопереробний завод у Гуджараті.

Найбільший індійський нафтопереробний завод уклав контракт на танкери Aframax у RusExport і спрямовує потоки на завод потужністю 660 000 барелів на день, який постачає продукцію внутрішнім споживачам, повідомили джерела агенції. Таке повернення на ринок, ймовірно, на половину підвищать рівень закупівель нафти у РФ, який впав у жовтні.

Bloomberg нагадує, що ринок нафти й досі зосереджений на долі російського експорту після того, як Вашингтон запровадив санкції проти двох найбільших виробників Москви у жовтні, намагаючись обмежити фінансування Кремля на війну в Україні.

Раніше ми повідомляли, що ціни на нафту знову пішли вгору. Ринок відреагував на повідомлення про захоплення США венесуельського нафтового танкера в міжнародних водах. 

Також Трамп відповів, що США зробить з конфіскованою нафтою Венесуели

санкції проти Росії США Індія Роснафта нафта
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації