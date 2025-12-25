РФ продає нафту з шаленою знижкою й Індія поновила закупівлі пори тиск США, пише Bloomberg

Нафтопереробний завод в Індії. Ілюстративне фото: Reuters

Тиск Трампа на нафтовий ринок, а саме санкції проти російських ПАТ "Роснефть" та ПАТ "Лукойл" не допоміг. Індія поновила свої операції із закупівлі нафти у Росії.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

РФ дає шалені знижки

За словами людей, обізнаних з цим питанням, індійська компанія Reliance Industries Ltd. відновила закупівлі російської сирої нафти зі знижкою, закуповуючи барелі у несанкціонованих постачальників та направляючи їх на свій нафтопереробний завод у Гуджараті.

Найбільший індійський нафтопереробний завод уклав контракт на танкери Aframax у RusExport і спрямовує потоки на завод потужністю 660 000 барелів на день, який постачає продукцію внутрішнім споживачам, повідомили джерела агенції. Таке повернення на ринок, ймовірно, на половину підвищать рівень закупівель нафти у РФ, який впав у жовтні.

Bloomberg нагадує, що ринок нафти й досі зосереджений на долі російського експорту після того, як Вашингтон запровадив санкції проти двох найбільших виробників Москви у жовтні, намагаючись обмежити фінансування Кремля на війну в Україні.

