Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Индия снова покупает нефть у РФ — давление Трампа не помогло

Индия снова покупает нефть у РФ — давление Трампа не помогло

Ua ru
Дата публикации 25 декабря 2025 05:34
РФ продает нефть с бешеной скидкой и Индия возобновила закупки под давлением США, пишет Bloomberg
Нефтеперерабатывающий завод в Индии. Иллюстративное фото: Reuters

Давление Трампа на нефтяной рынок, а именно санкции против российских ПАО "Роснефть" и ПАО "Лукойл" не помогло. Индия возобновила свои операции по закупке нефти у России.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Реклама
Читайте также:

РФ дает сумасшедшие скидки

По словам людей, знакомых с этим вопросом, индийская компания Reliance Industries Ltd. возобновила закупки российской сырой нефти со скидкой, закупая баррели у несанкционированных поставщиков и направляя их на свой нефтеперерабатывающий завод в Гуджарате.

Крупнейший индийский нефтеперерабатывающий завод заключил контракт на танкеры Aframax у RusExport и направляет потоки на завод мощностью 660 000 баррелей в день, который поставляет продукцию внутренним потребителям, сообщили источники агентства. Такое возвращение на рынок, вероятно, на половину повысят уровень закупок нефти в РФ, который упал в октябре.

Bloomberg напоминает, что рынок нефти до сих пор сосредоточен на судьбе российского экспорта после того, как Вашингтон ввел санкции против двух крупнейших производителей Москвы в октябре, пытаясь ограничить финансирование Кремля на войну в Украине.

Ранее мы сообщали, что цены на нефть снова пошли вверх. Рынок отреагировал на сообщение о захвате США венесуэльского нефтяного танкера в международных водах.

Также Трамп ответил, что США сделает с конфискованной нефтью Венесуэлы.

санкции против России США Индия Роснефть нефть
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации