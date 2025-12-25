РФ продает нефть с бешеной скидкой и Индия возобновила закупки под давлением США, пишет Bloomberg

Нефтеперерабатывающий завод в Индии. Иллюстративное фото: Reuters

Давление Трампа на нефтяной рынок, а именно санкции против российских ПАО "Роснефть" и ПАО "Лукойл" не помогло. Индия возобновила свои операции по закупке нефти у России.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

РФ дает сумасшедшие скидки

По словам людей, знакомых с этим вопросом, индийская компания Reliance Industries Ltd. возобновила закупки российской сырой нефти со скидкой, закупая баррели у несанкционированных поставщиков и направляя их на свой нефтеперерабатывающий завод в Гуджарате.

Крупнейший индийский нефтеперерабатывающий завод заключил контракт на танкеры Aframax у RusExport и направляет потоки на завод мощностью 660 000 баррелей в день, который поставляет продукцию внутренним потребителям, сообщили источники агентства. Такое возвращение на рынок, вероятно, на половину повысят уровень закупок нефти в РФ, который упал в октябре.

Bloomberg напоминает, что рынок нефти до сих пор сосредоточен на судьбе российского экспорта после того, как Вашингтон ввел санкции против двух крупнейших производителей Москвы в октябре, пытаясь ограничить финансирование Кремля на войну в Украине.

