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Головна Новини дня Ймовірний геомагнітний шторм: прогноз магнітних бур сьогодні

Ймовірний геомагнітний шторм: прогноз магнітних бур сьогодні

Ua ru
12 листопада 2026 13:12
Магнітні бурі на 12 листопада 2026 року: прогноз активності Сонця Новини.LIVE
Люди на зупинці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У четвер, 12 листопада, магнітних бур на Землі не прогнозують, а геомагнітна активність залишатиметься на низькому рівні. За оновленими даними фахівців, максимальний Kp-індекс протягом доби становитиме 1,67 бала, що значно нижче порогу магнітної бурі, тому суттєвих геомагнітних збурень не очікується.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Центр прогнозування космічної погоди NOAA.

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Магнитные бури
Kp-індекс протягом доби. Фото: NOAA

Прогноз магнітних бур на 12 листопада

Оновлені розрахунки показали, що за попередню добу найвищий зафіксований трьохгодинний планетарний Kp-індекс становив 3 бали.

У нічні години з 02:00 до 05:00 за київським часом геомагнітна активність була на рівні 1,67 бала. Вранці показник знився до 1,33 бала та залишатиметься практично незмінним протягом дня.

Лише після 20:00 прогнозують незначне підвищення до 1,67 бала. Такий рівень збережеться до завершення доби.

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Для порівняння, магнітні бурі найнижчого рівня G1 починаються, коли Kp-індекс досягає 5 . Прогнозовані коливання не відповідають навіть слабкому геомагнітному шторму.

Планетарний індекс Ap, який також характеризує геомагнітну активність, на четвер прогнозують на рівні 5.

За оцінкою NOAA, суттєвих змін сонячного вітру, здатних спричинити помітне посилення геомагнітних збурень, не передбачається.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що 12 листопада в більшості областей України прогнозували дощі, а в Карпатах — мокрий сніг. У Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях оголосили жовтий рівень небезпеки через значні опади.

Також Новини.LIVE писав, що синоптики оприлюднили прогноз погоди на цей тиждень. Найбільше потепління очікують 13 листопада, коли температура в окремих регіонах могла досягти +17 °C. Уже на вихідних прогнозували похолодання та нічні заморозки до -4 °C.

Сонце магнітні бурі метеозалежність погане самопочуття магнітне поле
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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