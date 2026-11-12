Люди на остановке. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В четверг, 12 ноября, магнитных бурь на Земле не прогнозируют, а геомагнитная активность останется на низком уровне. По обновленным данным специалистов, максимальный Kp-индекс в течение суток составит 1,67 балла, что значительно ниже порога магнитной бури, поэтому существенных геомагнитных возмущений не ожидается.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Центр прогнозирования космической погоды NOAA.

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Kp-индекс в течение суток. Фото: NOAA

Прогноз магнитных бурь на 12 ноября

Обновленные расчеты показали, что за предыдущие сутки самый высокий зафиксированный трехчасовой планетарный Kp-индекс составил 3 балла.

В ночные часы с 02:00 до 05:00 по киевскому времени геомагнитная активность была на уровне 1,67 балла. Утром показатель снизился до 1,33 балла и останется практически неизменным в течение дня.

Только после 20:00 прогнозируют незначительное повышение до 1,67 балла. Такой уровень сохранится до конца суток.

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Для сравнения, магнитные бури самого низкого уровня G1 начинаются, когда Kp-индекс достигает 5 . Прогнозируемые колебания не соответствуют даже слабому геомагнитному шторму.

Планетарный индекс Ap, который также характеризует геомагнитную активность, на четверг прогнозируют на уровне 5.

По оценке NOAA, существенных изменений солнечного ветра, способных вызвать заметное усиление геомагнитных возмущений, не предвидится.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что 12 ноября в большинстве областей Украины прогнозировали дожди, а в Карпатах — мокрый снег. В Херсонской, Запорожской и Донецкой областях объявили желтый уровень опасности из-за значительных осадков.

Также Новини.LIVE писал, что синоптики обнародовали прогноз погоды на эту неделю. Наибольшее потепление ожидают 13 ноября, когда температура в отдельных регионах могла достичь +17 °C. Уже на выходных прогнозировали похолодание и ночные заморозки до -4 °C.