Ігнат: Росія випустила рекордні 28 балістичних ракет та дрони-гібриди

Наслідки російської атаки по Києву. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

Повітряні сили ЗСУ прокоментували про одну з наймасштабніших російських атак на Київ у ніч проти 2 липня, під час якої ворог випустив рекордні 28 балістичних ракет та застосував нові типи ударних безпілотників. Окрім того, росіяни видозмінили деякі свої дрони, які донедавна були звичайними приманками без бойового заряду.

Про це ексклюзивно в ефірі Ранок.LIVE заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Росія застосувала рекордну кількість балістики по Києву

Для обстрілу столиці України російські війська застосували 28 балістичних ракет різних типів, серед яких "Іскандер-М", "Циркон", а також зенітні ракети С-400, пристосовані для ударів по наземних цілях. Ця атака стала однією з наймасштабніших за весь час ударів по Києву.

Як повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі Ранок.LIVE, перехопити таке озброєння під силу винятково зенітно-ракетним комплексам Patriot. Через це балістика наразі є найскладнішим викликом для протиповітряної оборони.

Натомість крилаті ракети українські захисники ліквідують із майже стовідсотковою ефективністю, а показник збиття звичайних безпілотників перевищує 90%.

Поряд із цим росіяни змінюють тактику застосування безпілотних літальних апаратів.

"Так, бачите, раніше застосовували різні БпЛА різних типів, ми завжди пишемо, це класичний "Шахед-136", так, або 131, також є в них і "Гербера" вже, це така пінопластова річ, яка розмірами, фактично, з Шахед, ну, їх раніше назвали імітаторами, але це було помилково, тому що це теж ударний дрон, який містить свій заряд", — зазначив Юрій Ігнат.

За його словами, серйозні труднощі для мобільних вогневих груп створюють і реактивні модифікації безпілотників.

"Ну, "Шахед-238" або інші реактивні БпЛА, це черговий виклик, звісно, на який треба реагувати, боротися, тому що швидкість до 500 км на годину дозволяє йому уникати протидії наших зенітних дронів, наших мобільних вогневих груп, тому цей дрон потрібно вже збивати ракетами, чи то винищувачами, чи то наземним маленьким ППО, чи навіть великим ППО, тому противник застосовувати почав їх більше, і щоразу відсоток застосування ракетних "Шахедів" зростає", — пояснив представник Повітряних сил.

Зростання частки таких швидкісних засобів у повітряних нападах призводить до значних витрат боєкомплекту протиповітряної оборони.

Юрій Ігнат додав: "Звісно, це висмажує ті засоби, про які я щойно сказав, тобто ракети до них, тому певна протидія вже в цьому ведеться. Крім того, під час останньої атаки зафіксовано використання нових засобів у кількості близько шести одиниць, які Повітряні сили наразі внесли до загального переліку ударних БпЛА, але згодом можуть виділити окремо".

Зокрема Росія почала бити по Києву баражуючими боєприпасами. Росіяни називають такі ракети "Бандеролями" і вони мають такі ж параметри польоту, як і в крилатих ракет.

"Або ж дрон-ракета його називають. Були сьогодні "Бандеролі". Ми їх вдали в статистику до ударних БпЛА, поки що, можливо, коли противник більше їх застосовуватиме, будемо їх в окрему рамку давати. Сьогодні було близько шести Бандеролів. Це така ж сама ціль, як і все решта, є параметри польоту його. Так, це фактично параметри польоту Бандероля такі, як в крилатих ракет. Тобто, швидкість, аеродинамічна властивість", — пояснив Юрій Ігнат.

Новини.LIVE раніше повідомляли, що Росія знає, що Україні важко протидіяти балістичним атакам. Тому Україна продовжує вдосконалювати власну систему протиповітряної оборони, попри серйозні технологічні виклики та дефіцит серійних рішень. За словами радника міністра оборони Сергія "Флеша" Бескрестнова, ефективність на фронті напряму залежить від масштабування вітчизняних розробок, але вони поки що впроваджуються частково.

Одним із перспективних напрямків став проєкт "Фрея" — український аналог системи Patriot, розроблений компанією Fire Point. Разом з тим конструктор Денис Штілерман заявив, що перше перехоплення балістичної цілі власним комплексом можливе вже до кінця 2026 року, проте для його повноцінного запуску необхідно інтегрувати ще чотири високотехнологічні компоненти.

Водночас ворог шукає способи здешевлення атак, застосовуючи нові бюджетні ракети "Бандероль". Як зазначає експерт Валерій Романенко, такі снаряди мають суттєві технічні вади, що значно спрощує роботу наших зенітників.

Попри ці успіхи, ситуація залишається складною: за даними НАТО, хоча Україна ефективно ліквідовує безпілотники, але відсоток збитих балістичних ракет дуже низький і все ще потребує значного покращення.