Ігнат повідомив про зміни в ранкових зведеннях Повітряних Сил

Речник Повітряних Сил ЗС України Юрій Ігнат. Фото: Українська правда

Марія Чекарьова редактор стрічки новин

Повітряні Сили ЗС України змінять формат ранкових зведень про застосування Росією балістики під час масованих атак. Громадян не інформуватимуть про кількість запущених, збитих чи подавлених ракет. Скасовувати цілодобове онлайн-інформування про повітряні загрози та результати бойової роботи не планують.

Про це 12 серпня повідомив речник Повітряних Сил ЗС України Юрій Ігнат, передає Новини.LIVE.

Як зміняться ранкові зведення

Юрій Ігнат зазначив, що Повітряні Сили й надалі оперативно інформуватимуть в Telegram, Viber і WhatsApp про повітряні цілі та характер атак. Такі сповіщення надходитимуть цілодобово.

Водночас військове керівництво вирішило обмежити частину даних про балістичні ракети.

"Військовим керівництвом прийнято рішення запровадити певні зміни (обмеження) у ранкових зведеннях стосовно ворожої балістики (під час масованих атак) – кількості запущених/збитих/подавлених, або тих, що не досягли цілей", — пояснив Юрій Ігнат.

Яка інформація буде у відкритому доступі

Управління комунікацій Командування Повітряних Сил надаватиме узагальнені дані про балістичні ракети та інші засоби повітряного нападу.

За словами Ігната, у липні поточного року Росія застосувала понад 450 ракет різних типів. Майже 200 із них атакували по балістичній траєкторії.

Речник також зазначив, що формат ранкових зведень уже неодноразово змінювали відповідно до ситуації, тактики противника та інших обставин.

Новини.LIVE з посиланням на Bloomberg інформував, що Україна більше не повідомляє публічно про кількість ракет, які РФ запускає під час масованих атак. Формат звітності тепер інший. Його змінили з міркувань безпеки.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Повітряні Сили ЗС України повідомляв про результати роботи ППО в ніч проти 10 серпня. Росіяни запустили ракету, три "Бандеролі" та 126 безпілотників. 96 цілей вдалося збити або подавити.

Також Новини.LIVE з посиланням на начальника управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната писав, що РФ накопичує крилаті та балістичні ракети. У подальшому цю зброю застосують для ударів по Україні. Пріоритетною ціллю російських атак є Київ.