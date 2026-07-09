Європарламент ухвалив резолюцію щодо шляху України до ЄС: реакція МЗС

Засідання Європарламенту. Фото ілюстративне: rada.gov.ua

Марія Чекарьова редактор стрічки новин

Європарламент більшістю голосів ухвалив резолюцію про євроінтеграцію України та підтвердив, що її вступ до блоку є стратегічним пріоритетом. Депутати високо оцінили українські реформи, боротьбу з корупцією та виділили перший грошовий транш. Водночас у документі розкритикували Київ через присвоєння спецпідрозділу ЗСУ імені "Героїв УПА".

Про це в середу, 8 липня, повідомили на сайті Європарламенту, передає Новини.LIVE.

Головні позитивні моменти

Європейські політики відзначили зусилля України, яка навіть під час війни зміцнює демократичні інститути, веде боротьбу з корупцією та захищає поділ влади. Також євродепутати привітали червневе відкриття першого блоку переговорів про вступ і закликали країни ЄС діяти креативно, щоб відкрити решту п'ять напрямків уже до кінця літа. Крім того, у документі наголосили, що перші загальнонаціональні вибори в Україні мають відбутися лише після скасування воєнного стану. Європейці розкритикували тиск із боку США, які раніше закликали провести голосування під час бойових дій.

Насамперед резолюція схвалила перший транш кредиту від ЄС на суму 3,2 мільярда євро, а депутати попросили надати Україні стабільне фінансування на кілька років уперед, щоб уникнути щорічної невизначеності.

За що критикували

Євродепутатам не сподобалося, що Київ проігнорував скорботу поляків, коли назвав один зі спецпідрозділів ЗСУ іменем "Героїв УПА". На думку авторів документа, це рішення псує сусідські відносини — вони закликали українців і поляків зменшити градус напруги та повернутися до примирення.

Також у Європарламенті стурбовані погіршенням відносин між українським парламентом та урядом. Депутати закликали поважати опозицію, дотримуватися політичного різноманіття та не використовувати правоохоронців для тиску на політиків.

Реакція України

Міністерство закордонних справ України подякувало Європарламенту за потужну підтримку в боротьбі з Росією та на шляху до ЄС. Водночас речник МЗС Георгій Тихий назвав недоречним те, що в документ внесли питання українсько-польської історії. Він зазначив, що деякі політики вирішили використати майданчик Європарламенту, аби привернути увагу до двосторонніх суперечок.

"Україна та Польща мають обговорювати складні історичні питання саме у двосторонньому форматі та у межах фахового діалогу між істориками, експертами та профільними державними інституціями. Для цього є відповідні платформи, зокрема Конгрес істориків", — сказав Тихий.

Також додав, що українці та поляки залишаються партнерами й союзниками, яких об'єднує спільна відповідальність за безпеку Європи.

"Саме тому зусилля наших держав і партнерів мають бути спрямовані на зміцнення єдності та спільну протидію РФ. Підтверджуємо незмінну готовність України до конструктивного українсько-польського діалогу з усіх складних питань спільної історії, що відповідатиме довгостроковим інтересам обох держав і зміцненню європейської єдності", — підсумував дипломат.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на з посиланням на лист керівництва Європарламенту писав, що наглядовий орган має перевірити люксембурзького депутата Фернана Картхайзера. Політик таємно зустрічався з російськими посадовцями. Якщо провину Картхайзера доведуть, на нього можуть накласти жорсткі санкції.

Також Новини.LIVE писав, що голова Європарламенту Роберта Мецола закликала ЄС негайно відкрити переговорні кластери для України. На її думку, дискусії про альтернативні моделі співпраці — не привід, щоб зволікати з наданням Україні повноправного членства в ЄС. Брюсель має не лише фіксувати досягнення українців, а й ухвалювати конкретні рішення.