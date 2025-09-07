Світова реакція на масований удар РФ по Україні — деталі

Ліквідація наслідків обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Масований удар Росії по Україні в ніч на 7 вересня спричинив численні жертви й руйнування в кількох містах. Європейські дипломати й лідери засудили дії Кремля та закликали посилити санкції проти Москви і збільшити військову допомогу Україні.

Реакція світу на масовану атаку РФ

У ЄС назвали удари РФ цинічною атакою на цивільне населення. Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова повідомила, що під час нічної атаки опинилася під обстрілами у Києві та пережила одну з найстрашніших ночей у своєму житті. Вона підкреслила, що під ударами опинилися Київ, Кременчук, Кривий Ріг, Одеса, Дніпро, Суми та Запоріжжя.

"Грім вибухів не дав заснути, і я знову провела ніч на підлозі у ванній кімнаті готелю — моєму укритті, коли лунають сирени і світ зовні руйнується", — розповіла Матернова.

Вона наголосила, що це була наймасованіша повітряна атака за весь час повномасштабного вторгнення. "Ця ескалація з боку Путіна — це справжній терор... Більш жорсткі санкції, особливо щодо російської нафти та газу, і більше зброї для України — ось що потрібно, щоб зупинити цей терор", — додала посол.

Президент Латвії Едгарс Ринкевичс заявив, що удари по Києву і регіонах демонструють небажання Кремля миру та є ескалацією війни. Він наголосив на необхідності збільшення постачання зброї й тиску на Москву.

"Послання зрозуміле: Кремль хоче війни, а не миру. Наша відповідь має полягати в постачанні більшої кількості зброї Україні та посиленні тиску на Росію", — написав Ринкевичс.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що Путін прагне вбивати якнайбільше українців і в ніч на 7 вересня запустив сотні дронів та ракет. Він підкреслив, що припинення підтримки України зараз означало б підтримати агресора.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсакхна заявив, що дії Росії, які встановлюють нові "антирекорди", потребують жорсткої реакції. Він закликав запровадити нові суворі санкції проти РФ і посилити підтримку України.

Нагадаємо, що Зеленський поінформував про чотирьох загиблих і понад 44 поранених після нічного масованого обстрілу РФ.

