Мировая реакция на массированный удар РФ по Украине - детали

Массированный удар России по Украине в ночь на 7 сентября вызвал многочисленные жертвы и разрушения в нескольких городах. Европейские дипломаты и лидеры осудили действия Кремля и призвали усилить санкции против Москвы и увеличить военную помощь Украине.

В ЕС назвали удары РФ циничной атакой на гражданское население. Посол ЕС в Украине Катарина Матернова сообщила, что во время ночной атаки оказалась под обстрелами в Киеве и пережила одну из самых страшных ночей в своей жизни. Она подчеркнула, что под ударами оказались Киев, Кременчуг, Кривой Рог, Одесса, Днепр, Сумы и Запорожье.

"Гром взрывов не дал уснуть, и я снова провела ночь на полу в ванной комнате отеля - моем укрытии, когда раздаются сирены и мир снаружи разрушается", — рассказала Матернова.

Она подчеркнула, что это была самая массированная воздушная атака за все время полномасштабного вторжения. "Эта эскалация со стороны Путина — это настоящий террор... Более жесткие санкции, особенно в отношении российской нефти и газа, и больше оружия для Украины — вот что нужно, чтобы остановить этот террор", — добавила посол.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что удары по Киеву и регионам демонстрируют нежелание Кремля мира и являются эскалацией войны. Он отметил необходимость увеличения поставок оружия и давления на Москву.

"Послание понятно: Кремль хочет войны, а не мира. Наш ответ должен заключаться в поставках большего количества оружия Украине и усилении давления на Россию", — написал Ринкевичс.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что Путин стремится убивать как можно больше украинцев и в ночь на 7 сентября запустил сотни дронов и ракет. Он подчеркнул, что прекращение поддержки Украины сейчас означало бы поддержать агрессора.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсакхна заявил, что действия России, которые устанавливают новые "антирекорды", требуют жесткой реакции. Он призвал ввести новые строгие санкции против РФ и усилить поддержку Украины.

Напомним, что Зеленский проинформировал о четырех погибших и более 44 раненых после ночного массированного обстрела РФ.

Ранее мы также информировали, что в ночь на 7 сентября Одесса и область подверглись массированной атаке российских дронов. В городе повреждены жилые дома и спортивно-концертный комплекс, три человека получили ранения.