Зеленський повідомив про чотирьох загиблих і 44 поранених

Володимир Зеленський. Фото: допис Зеленського у Telegram

Президент України Володимир Зеленський повідомив про чотирьох загиблих і понад 44 поранених внаслідок нічного масованого обстрілу РФ. Він підкреслив, що рятувальники та екстрені служби продовжують ліквідацію наслідків ударів по всій країні.

Про це Володимир Зеленський написав у власному Telegram-каналі у неділю, 7 вересня.

Зеленський назвав кількість загиблих та поранених після атаки РФ

У своєму зверненні Зеленський повідомив про розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої обговорювали нічну атаку РФ. Він зазначив, що українські рятувальники продовжують працювати на місцях влучань. Також наголосив на важливості міжнародної підтримки та координації дій.

Допис Зеленського у Telegram. Фото: скриншот

"На жаль, в Україні загинуло четверо людей і понад 44 зазнали поранень. Наші рятувальники та екстрені служби досі ліквідовують наслідки атаки по всій країні", — написав Зеленський.

Президент додав, що Україна разом із Францією готує нові кроки для зміцнення оборони. Він підкреслив, що координація дипломатичних зусиль і підтримка партнерів залишаються ключовими для стримування агресії РФ.

Нагадаємо, що після нічної атаки на Київ офіційно підтверджено загибель двох людей. Пошкоджено багатоповерхові будинки, дитячий садок та автомобілі в кількох районах столиці.

Раніше ми також інформували, що вагітна жінка, яка постраждала внаслідок обстрілу Києва, народила хлопчика. Лікарі продовжують боротися за життя матері та дитини.