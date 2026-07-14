ЄС запровадив санкції проти 15 осіб, причетних до катувань українців

Катівня РФ на Харківщині. Фото: Офіс генпрокурора України

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Рада ЄС запровадила санкції проти 15 осіб та однієї установи, причетних до катувань українських військовополонених і цивільних. До санкційного списку увійшли посадовці колонії в Оленівці, співробітник ФСБ, керівництво російських пенітенціарних установ, а також СІЗО-2 у Таганрозі. У Євросоюзі наголосили, що винні у порушеннях міжнародного гуманітарного права мають бути притягнуті до відповідальності.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Раду ЄС.

До санкційного списку внесли причетних до злочинів в Оленівці

Серед фігурантів санкцій — перший заступник начальника колонії в окупованій Оленівці Донецької області Дмитро Нєєлов. За даними Ради ЄС, він причетний до катувань, побиття та принизливого поводження з українськими військовополоненими й цивільними, а також відповідальний за затримку евакуації поранених після масової загибелі українських полонених у ніч із 28 на 29 липня 2022 року.

Обмеження також запровадили проти кількох високопосадовців і співробітників колонії, яких ЄС вважає причетними до жорстокого поводження з українськими бранцями.

Під санкції потрапили співробітник ФСБ та керівники колоній РФ

До санкційного списку внесли начальника охорони колонії №7 у селі Пакіно Володимирської області Росії Олексія Хавецького. За даними Ради ЄС, у цій установі українських військовополонених систематично піддавали побиттю, тортурам електричним струмом, навмисному голодуванню, сексуальному насильству та іншим формам жорстокого поводження.

Також санкції запровадили проти співробітника ФСБ Яна Заневського, якого ЄС вважає причетним до незаконних затримань і катувань цивільних на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Миколаївської та Запорізької областей. За даними Ради ЄС, потерпілих піддавали побиттю, удушенню та сексуальному насильству.

Під обмеження потрапило СІЗО, де загинула Вікторія Рощина

Окремо до санкційного списку внесли СІЗО-2 у Таганрозі, де, за даними ЄС, утримували українських військовополонених і цивільних, зокрема журналістів та жінок.

У Раді ЄС зазначили, що в установі систематично застосовували катування та жорстоке поводження, які в окремих випадках призводили до смерті ув'язнених. Саме в цьому СІЗО, за даними Євросоюзу, після року незаконного ув'язнення та численних ознак катувань померла українська журналістка Вікторія Рощина.

Санкції запровадили через злочини в колонії №10

За окремим санкційним режимом Рада ЄС внесла до списку ще сімох осіб, пов'язаних із колонією №10 у селі Ударний. Серед них — начальник установи Олександр Гнутов, п'ятеро його заступників та керівниця медичної частини Галина Мокшанова.

За даними ЄС, у колонії утримували сотні українських військовополонених і цивільних. Колишні бранці повідомляли про побиття, катування електрострумом, сексуальне насильство, імітацію страт, тривале утримання у стресових позах, що призводило до трофічних виразок, а також відмову в наданні медичної допомоги. Крім того, цивільних утримували в тих самих умовах, що й військовополонених, без суду та без визначеного правового статусу.

Які обмеження передбачають санкції

Усі особи та установа, внесені до санкційних списків, підпадають під заморожування активів. Громадянам і компаніям Європейського Союзу заборонено надавати їм кошти чи інші фінансові ресурси. Крім того, фізичним особам заборонено в'їзд до країн ЄС та транзит через їхню територію.

У Раді ЄС наголосили, що катування, жорстоке поводження та вбивства українських військовополонених і цивільних є грубими порушеннями міжнародного гуманітарного права. Євросоюз також закликав забезпечити Міжнародному комітету Червоного Хреста безперешкодний доступ до всіх утримуваних осіб та притягнути винних до відповідальності.

Новини.LIVE інформували, що за даними ООН, 96% звільнених українських військовополонених заявили про катування або жорстоке поводження в російському полоні. Як повідомив виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко, такі дані містяться в офіційному звіті моніторингової місії ООН. Згідно з документом, про тортури розповіли 697 із 725 опитаних звільнених полонених.

Новини.LIVE також писали, що під час перебування в російському СІЗО №2 у Таганрозі українська журналістка Вікторія Рощина зазнала тяжких травм, зокрема перелому потиличної кістки. У Нацполіції заявили, що вона систематично зазнавала фізичного й психологічного насильства та утримувалася в нелюдських умовах. За даними слідства, Рощина померла 19 вересня 2024 року після етапування до іншого російського СІЗО внаслідок тривалого жорстокого поводження.