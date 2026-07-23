ЄС оштрафував Google на 890 млн євро за порушення конкуренції

Телефон в руці. Фото: Unsplash

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Європейський Союз наклав на Google рекордний штраф у розмірі 890 мільйонів євро за порушення правил конкуренції. У Єврокомісії заявили, що компанія використовувала свою пошукову систему та магазин додатків Google Play для отримання переваг над конкурентами.

Про це пише Bild, передає Новини.LIVE.

Google отримала рекордний штраф від Євросоюзу

Європейський Союз оштрафував Google на 890 мільйонів євро через звинувачення у застосуванні недобросовісних методів ведення бізнесу.

За даними Європейської комісії, компанія порушувала правила конкуренції, використовуючи домінування своєї пошукової системи та магазину додатків Google Play. Регулятори вважають, що Google надавала власним сервісам перевагу в пошуковій видачі, через що конкуренти опинялися у менш вигідному становищі.

Також у ЄС заявили, що компанія обмежувала можливості розробників поширювати свої додатки через альтернативні магазини програм. На думку європейських чиновників, такі дії створювали додаткові бар’єри для інших учасників ринку.

У Єврокомісії закликали Google змінити відповідні практики. Представники компанії вже працюють над оновленням алгоритмів пошуку та роботи Google Play, а переговори з європейським регулятором тривають.

Єврокомісарка з цифрових питань Хенна Вірккунен заявила, що рішення має посилити конкуренцію у сфері цифрових технологій і дозволити іншим компаніям активніше розвивати інновації.

У Європейському Союзі діє Закон про цифрові ринки (Digital Markets Act), який спрямований на обмеження впливу найбільших технологічних компаній. Документ передбачає можливість штрафів до 10% від світового річного обороту компанії у разі порушень.

Єврокомісарка з питань конкуренції Тереса Рібера наголосила, що перевагу на ринку мають отримувати кращі продукти, а не компанії, які контролюють ключові цифрові платформи.

Штраф у 890 мільйонів євро став найбільшим покаранням ЄС для цифрової компанії. Раніше Брюссель уже застосовував значні санкції до інших технологічних корпорацій, зокрема Meta та Apple. Google може оскаржити рішення Європейської комісії.

Тим часом Новини.LIVE писали, що Європейський Союз погодив новий пакет економічних санкцій проти Росії. Посли країн-членів ЄС схвалили рішення, а дипломати вже завершують технічне оформлення документа перед фінальним затвердженням.

Новини.LIVE інформували, що ЄС ухвалив 21-й пакет санкцій проти Росії, Зеленський привітав рішення Брюсселя.

За його словами, санкції мають посилити економічний тиск на Москву та скоротити її можливості фінансувати війну.