До 2026 року ЄС планує узгодити питання виділення Україні заморожених коштів РФ

ЄС має намір до кінця року організувати схему видачі Україні 140 млрд євро із заморожених російських резервів. Посли країн Євросоюзу почали обговорювати пропозицію Єврокомісії щодо надання Україні коштів за рахунок грошей, що накопичилися на рахунку, де заморожено резерви Банку Росії.

Про це у своєму матеріалі за 26 вересня повідомляє Bloomberg.

У Брюсселі ставлять за мету узгодити схему до кінця року, щоб у 2026-му Київ уже почав отримувати такі необхідні йому кошти. Перешкодити цьому може Бельгія, яка боїться ризиків, пов'язаних із виведенням коштів із депозитарію Euroclear, що розташований у країні.

У розпорядженні Bloomberg також виявилася пропозиція, яку буде винесено на розгляд представниками країн ЄС. Воно передбачає поступове перерахування коштів з рахунку в Euroclear та видачу з них кредитів Києву.

Таким чином, може бути виділено близько 140 млрд євро, які накопичилися в депозитарії в результаті погашення облігацій, включених до російських резервів.

Раніше називалася суму у 170 млрд євро, але тепер до загального розрахунку пропонується включити ще не видану частину коштів із 45 млрд євро, які країни "великої сімки" раніше домовилися дати Україні під забезпечення майбутніми доходами від реінвестування резервів, пояснює Bloomberg. В результаті нова сума, яку зможе отримати Київ, становитиме близько 140 млрд, йдеться у документі.

