У Мінсоцполітики повідомили, як працює програма єОселя — скільки заявок вже опрацювали

Будівельник на даху. Ілюстративне фото: pexels.com

Програма "єОселя" для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) демонструє значний попит: наразі вже подано близько тисячі заявок. Цей новий інструмент, що передбачає купівлю житла з компенсацією 70% від держави, розроблений для забезпечення людей, які вимушено покинули свої домівки.

Про це в коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець повідомила заступниця міністра соціальної політики Тетяна Кірієнко.

Реклама

Читайте також:

Як працює пільговий кредит

Тетяна Кірієнко пояснила, що програма "єОселя" є одним із нових інструментів для надання житлових моделей ВПО.

"Це програма іпотечного пільгового кредиту на основі програми "єОселя", яка надає можливість людині зважитися на придбання житла, яке коштує об’єкт цей до вартості до 2 мільйонів гривень", — зазначила заступниця міністра.

Держава бере на себе значну частину фінансового навантаження:

70% першого внеску покриває держава;

70% щомісячних платежів компенсується державою протягом першого року;

держава також компенсує витрати на оформлення кредиту (до 40 тисяч гривень).

Кірієнко наголосила, що цей механізм є важливим для людей, які не можуть зібрати значні кошти для першого внеску. Крім того, він забезпечує стабільність для банківського сектору, оскільки кошти від держави одразу надходять на спецрахунок.

Найпопулярніші регіони: Львів та прифронтові громади

Заступниця міністра повідомила, що кількість заявок наразі вже близько тисячі. Найпопулярнішими для придбання житла є регіони, де спостерігається найбільша концентрація ВПО.

"Регіони найпопулярніші там, де у нас є концентрація ВПО, звісно. Ми розуміємо, що це місто Львів. У нас дуже багато, до речі, зареєстрованих ВПО на прифронтових громадах, як не дивно, тому що це Харків, Дніпро. Тобто люди, вони насправді не хочуть далеко від’їжджати від своєї домівки, сподіваючись на швидке повернення", — пояснила Тетяна Кірієнко.

Вона додала, що люди все ж підходять до того, що "житло варто купувати й входити в такі проєкти там, де більш безпечні регіони. Ми розуміємо це, і це, насправді розумно".

Що ще варто знати

Нагадаємо, що ВПО та громадяни, які поїхали з України через бойові дії, але повернулися на своє постійне місце проживання у Сумській області, отримають фінансову підтримку від УВКБ ООН. Очікується, що родинам виплатять по 3,6 тис. гривень. Така сума надходитиме їм три місяці поспіль, тобто у загальному вони отримають 10,8 тис. гривень.

Раніше ми розповідали, що держава може позбавити ВПО виплат. Іноді це стається із незрозумілих причин, однак грошову допомогу можна повернути. Дізнавайтесь також, чи виплатять ВПО "Зимову підтримку" у 6,5 тисячі гривень.