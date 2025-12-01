Видео
Главная Новости дня "еОселя" для ВПЛ — сколько заявок и компенсаций от государства

"еОселя" для ВПЛ — сколько заявок и компенсаций от государства

Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 00:44
В Минсоцполитики сообщили, как работает программа еОселя — сколько заявок уже обработали
Строитель на крыше. Иллюстративное фото: pexels.com

Программа "еОселя" для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) демонстрирует значительный спрос: сейчас уже подано около тысячи заявок. Этот новый инструмент, предусматривающий покупку жилья с компенсацией 70% от государства, разработан для обеспечения людей, которые вынужденно покинули свои дома.

Об этом в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец сообщила заместитель министра социальной политики Татьяна Кириенко.

Читайте также:

Как работает льготный кредит

Татьяна Кириенко пояснила, что программа "еОселя" является одним из новых инструментов для предоставления жилищных моделей ВПО.

"Это программа ипотечного льготного кредита на основе программы "еОселя", которая предоставляет возможность человеку решиться на приобретение жилья, которое стоит объект этот до стоимости до 2 миллионов гривен", — отметила заместитель министра.

Государство берет на себя значительную часть финансовой нагрузки:

  • 70% первого взноса покрывает государство;
  • 70% ежемесячных платежей компенсируется государством в течение первого года;
  • государство также компенсирует расходы на оформление кредита (до 40 тысяч гривен).

Кириенко отметила, что этот механизм важен для людей, которые не могут собрать значительные средства для первого взноса. Кроме того, он обеспечивает стабильность для банковского сектора, поскольку средства от государства сразу поступают на спецсчет.

Самые популярные регионы: Львов и прифронтовые общины

Заместитель министра сообщила, что количество заявок сейчас уже около тысячи. Самыми популярными для приобретения жилья являются регионы, где наблюдается наибольшая концентрация ВПЛ.

"Регионы самые популярные там, где у нас есть концентрация ВПЛ, конечно. Мы понимаем, что это город Львов. У нас очень много, кстати, зарегистрированных ВПЛ на прифронтовых общинах, как ни странно, потому что это Харьков, Днепр. То есть люди, они на самом деле не хотят далеко отъезжать от своего дома, надеясь на скорое возвращение", — пояснила Татьяна Кириенко.

Она добавила, что люди все же подходят к тому, что "жилье стоит покупать и входить в такие проекты там, где более безопасные регионы. Мы понимаем это, и это, на самом деле разумно".

Что еще стоит знать

Напомним, что ВПЛ и граждане, которые уехали из Украины из-за боевых действий, но вернулись на свое постоянное место жительства в Сумской области, получат финансовую поддержку от УВКБ ООН. Ожидается, что семьям выплатят по 3,6 тыс. гривен. Такая сумма будет поступать им три месяца подряд, то есть в общем они получат 10,8 тыс. гривен.

Ранее мы рассказывали, что государство может лишить ВПЛ выплат. Иногда это происходит по непонятным причинам, однако денежную помощь можно вернуть. Узнавайте также, выплатят ли ВПО "Зимнюю поддержку" в 6,5 тысячи гривен.

Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
