Єдність і відповідальність: Буданов про створення Українського національного пантеону

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Керівник Офісу президента Кирило Буданов привітав ухвалення Верховною Радою закону про створення Українського національного пантеону. Він назвав це рішення важливим і давно назрілим для держави. За його словами, пантеон має стати символом єдності та історичної тяглості України.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Кирила Буданова у середу, 1 липня.

Буданов привітав створення Українського національного пантеону

Керівник Офісу президента Кирило Буданов привітав ухвалення Верховною Радою закону про створення Українського національного пантеону, наголосивши на його важливості для держави. За його словами, йдеться про рішення, яке має закріпити повагу до тих, хто в різні періоди творив, захищав і розвивав Україну.

Буданов підкреслив, що створення пантеону відображає розуміння історичної тяглості української державності та її сучасного розвитку як результату багатьох поколінь боротьби й праці.

Він окремо наголосив на значенні ухваленого рішення для суспільства та держави.

"Вітаю ухвалення Верховною Радою закону про створення Українського національного пантеону. Це важливе і давно назріле рішення. Держава, яка поважає себе, повинна мати місце, де гідно вшановані ті, хто в різні часи творив, відновлював, захищав і розвивав Україну", — зазначив Буданов.

Він додав, що пантеон має не лише історичне, а й суспільне значення:

"Український національний пантеон засвідчує нашу історичну тяглість і демонструє єдність та відповідальність. Єдність — бо спільна пам’ять об’єднує суспільство. Відповідальність — бо ми маємо берегти цю пам’ять і передати її наступним поколінням".

Окремо Буданов подякував президенту України та всім, хто долучився до підготовки й ухвалення відповідного закону, підкресливши, що це важливий крок для зміцнення державності України.

Скриншот повідомлення Буданова/Facebook

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