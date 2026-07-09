Є вікно можливостей: Зеленський про перспективи досягнення миру
9 липня 2026 20:37
Термінова новина
Зараз є вікно можливостей для досягнення справедливого миру, — Зеленський
За словами президента, держава стала сильнішою як на полі бою, так і в повітрі, а це визнають міжнародні партнери.
Наші команди розуміються, що дійсно зараз у нас вікно можливостей. Україна стала сильнішою і на полі бою, і в повітрі. І всі бачать відповідні результати.
Зеленський зазначив, що обговорював це питання, зокрема, під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на саміті. За словами глави держави, Росія більше не має переваги на фронті.
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