Прогноз магнітної бурі в Україні на 10 серпня: детальний розклад

Вплив спалахів на Сонці на самопочуття. Фото: Freepik, колаж Новини.LIVE

Понеділок, 10 серпня, буде сприятливим днем для метеозалежних людей, адже суттєвих магнітних бур на планеті не передбачається. Протягом доби на Сонці зафіксували лише кілька слабких спалахів, які не здатні погіршити самопочуття.

Про це повідомили синоптики Meteoprog, передає Новини.LIVE.

Магнітні бурі 10 серпня в Україні

Згідно з оцінками фахівців, у понеділок, 10 серпня, стан геомагнітного поля коливатиметься від стабільного до помірно нестабільного. Загальний рівень сонячної активності зберігатиметься на дуже низькому рівні, хоча науковці не виключають імовірність виникнення поодиноких спалахів класу С.

Прогноз магнітних бур з 10 до 13 серпня. Фото: Солар Метео

Ймовірність малого геомагнітного шторму – 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 5%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 1%

Кількість сонячних плям – 11

Під час потужних геомагнітних штормів людина зазвичай відчуває сильний головний біль, перепади артеріального тиску, запаморочення, аритмію та підвищену втомлюваність.

Також у такі періоди нерідко загострюються хронічні серцево-судинні захворювання, з'являються порушення сну чи тривожність.

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Як повідомляли синоптики, про що вже писали Новини.LIVE, за розрахунками серпень 2026 року в Україні мине з сухою та аномально гарячою погодою, зумовленої вторгненням розпечених повітряних мас із Малої Азії та Північної Африки. Середні температурні показники місяця перевищать багаторічну норму на 1–3 °C.

Зокрема, у понеділок, 10 серпня, на більшості територій пануватиме мінлива хмарність без істотних опадів зі спекою до +33 °C, і лише на південному сході ймовірні нетривалі грозові дощі.