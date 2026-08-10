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Главная Новости дня Есть вероятность мощных вспышек на Солнце: прогноз магнитных бурь

Есть вероятность мощных вспышек на Солнце: прогноз магнитных бурь

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Дата публикации 10 августа 2026 10:29
Прогноз магнитной бури в Украине на 10 августа: подробное расписание
Влияние солнечных вспышек на самочувствие. Фото: Freepik, коллаж Новини.LIVE

Понедельник, 10 августа, станет благоприятным днём для людей, чувствительных к погодным условиям, ведь на планете не ожидается значительных магнитных бурь. В течение суток на Солнце зафиксировали лишь несколько слабых вспышек, которые не способны ухудшить самочувствие.

Об этом сообщили синоптики Meteoprog, передает Новини.LIVE.

Магнитные бури 10 августа в Украине

По оценкам специалистов, в понедельник, 10 августа, состояние геомагнитного поля будет колебаться от стабильного до умеренно нестабильного. Общий уровень солнечной активности будет оставаться на очень низком уровне, хотя ученые не исключают вероятность возникновения единичных вспышек класса С.

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Прогноз магнитных бурь с 10 по 13 августа. Фото: Солар Метео
  • Вероятность небольшой геомагнитной бури – 5%
  • Вероятность сильной геомагнитной бури – 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 5%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 1%
  • Количество солнечных пятен – 11

Во время мощных геомагнитных штормов человек обычно испытывает сильную головную боль, перепады артериального давления, головокружение, аритмию и повышенную утомляемость.

Также в такие периоды нередко обостряются хронические сердечно-сосудистые заболевания, появляются нарушения сна или тревожность.

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Как сообщали синоптики, о чем уже писали Новини.LIVE, по расчетам, август 2026 года в Украине пройдет с сухой и аномально жаркой погодой, обусловленной вторжением раскаленных воздушных масс из Малой Азии и Северной Африки. Средние температурные показатели месяца превысят многолетнюю норму на 1–3 °C.

В частности, в понедельник, 10 августа, на большинстве территорий будет преобладать переменная облачность без существенных осадков с жарой до +33 °C, и только на юго-востоке вероятны кратковременные грозовые дожди.

космос Солнце самочувствие магнитные бури
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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