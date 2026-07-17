Якою була сонячна активність: магнітні бурі сьогодні

Головний біль у чоловіка. Фото: pexeles, колаж Новини.LIVE

Альбіна Зарічна Редактор

На Землі у п'ятницю, 17 липня, магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog.

Магнітні бурі 17 липня

Як відомо, упродовж минулої доби на Сонці відбулися два спалахи класу С, які суттєво не впливають на Землю. Очікується, що у п'ятницю геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалахів М-класу.

Сонячна активність на 16 липня

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 10%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%

Кількість сонячних плям — 10.

Вплив магнітних бур на самопочуття

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей, особливо метеозалежних, людей похилого віку та людей з хронічними захворюваннями.

Попередження допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам.

Як писали Новини.LIVE, сьогодні буде суха та спекотна погода, адже стовпчики термометрів піднімуться до +34 °C. Попри це у деяких регіонах можливі короткочасні дощі з грозами.

Найближчими вихідними суха погода також переважатиме в більшості областей. Синоптики закликали українців не забувати про захист від ультрафіолету під час відпочинку на сонці.