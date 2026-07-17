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Головна Новини дня Якою була сонячна активність: магнітні бурі сьогодні

Якою була сонячна активність: магнітні бурі сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2026 09:37
Магнітні бурі 17 липня — на Сонці було два спалахи
Головний біль у чоловіка. Фото: pexeles, колаж Новини.LIVE

На Землі у п'ятницю, 17 липня, магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog. 

Магнітні бурі 17 липня

Як відомо, упродовж минулої доби на Сонці відбулися два спалахи класу С, які суттєво не впливають на Землю. Очікується, що у п'ятницю геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалахів М-класу.

Сонячна активність на 16 липня

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 10%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%
  • Кількість сонячних плям — 10.

Вплив магнітних бур на самопочуття

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей, особливо метеозалежних, людей похилого віку та людей з хронічними захворюваннями. 

Попередження допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам.

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Як писали Новини.LIVE, сьогодні буде суха та спекотна погода, адже стовпчики термометрів піднімуться до +34 °C. Попри це у деяких регіонах можливі короткочасні дощі з грозами.

Найближчими вихідними суха погода також переважатиме в більшості областей. Синоптики закликали українців не забувати про захист від ультрафіолету під час відпочинку на сонці.

космос Сонце магнітні бурі головний біль
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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