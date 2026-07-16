Я не знаю, як перемогти в такій конфігурації: Федоров про співпрацю з Сирським
16 липня 2026 12:56
Термінова новина
Федоров про можливу подальшу співпрацю із Сирським: "Я не знаю, як перемогти у війні в такій конфігурації"
Про це Михайло Федоров заявив на брифінгу для преси. Він зазначив, що наразі не бачить для себе можливості лишитися, оскільки він не хоче посаду міністра оборони задля посади, а хоче її задля перемоги у війні.
Я ніколи не ставив умови, але в такій конструкції перемогти у війні — я не знаю як.
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