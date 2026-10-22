Преиздент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент України Володимир Зеленський відверто розповів про свій емоційний стан в умовах війни. За словами президента, він майже не спить і виживає разом з українським народом. Головною мотивацією та джерелом сил для нього залишаються власні діти, заради яких він намагається бути гідним прикладом.

Про це глава держави висловився в інтерв'ю для The Diary of a CEO, цитує Новини.LIVE.

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Виживання разом із країною та безсоння

Під час відвертої розмови президента попросили максимально чесно описати своє нинішнє самопочуття. Глава держави не став приховувати виснаження та зізнався, що страждає від відсутності нормального відпочинку.

"Важко, чесно скажу, я не сплю. Це страшенний біль, якого нікому не побажаю", — поділився Володимир Зеленський.

Описуючи свій стан, він наголосив, що проходить через ті ж самі випробування, що й усі громадяни країни. Проте президент знаходить у собі сили давати на них ствердну відповідь.

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"Важко, бо я виживаю разом зі своєю країною і своїм народом. І справді постає питання: чи настане завтра? І відповідь на це — так, настане", — зазначив лідер країни.

Проте навіть за таких складних і трагічних обставин президент намагається не втрачати оптимістичного погляду на майбутнє. Відповідаючи на запитання про те, що саме допомагає йому триматися і звідки він черпає енергію для продовження боротьби, Зеленський відразу згадав про свою родину. Саме сину та доньці вдається залишати його зосередженим та давати мотивацію рухатися далі.

"Я досі вірю, що добро переможе. Мої діти тримають мене на землі. Я хочу, щоб вони пишалися мною. Я маю бути прикладом. Будь сильним, будь якомога хоробрішим, але не ховай біль, якщо він є", — розповів президент.

Новини.LIVE інформували, що за словами Володимира Зеленського, Росія провалює свої плани на полі бою у 2026 році і саме тому тисне на Київ, вимагаючи просто так віддати неокуповану частину Донбасу.

В інтерв'ю телеканалу FOX News президент також припустив можливість замороження бойових дій на нинішній лінії зіткнення, якщо за державою гарантовано залишиться контроль над тими 75% територій, які вона зараз утримує.

Окремо Зеленський пояснив позицію щодо обстрілів критичної інфраструктури. Київ готовий до взаємної відмови від ударів по енергооб'єктах, але в односторонньому порядку зупинятися не планує. Український лідер уже запропонував Дональду Трампу компроміс. Якщо США вимагають не бити у відповідь по російських НПЗ чи станціях, то натомість мають надати Україні достатньо систем ППО та протиракет, аби повністю закрити власне небо.