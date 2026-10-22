Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Валентин Огиренко

Президент Украины Владимир Зеленский откровенно рассказал о своём эмоциональном состоянии в условиях войны. По словам президента, он почти не спит и переживает эти времена вместе с украинским народом. Главной мотивацией и источником сил для него остаются его собственные дети, ради которых он старается быть достойным примером.

Об этом глава государства рассказал в интервью для The Diary of a CEO, цитирует Новини.LIVE.

Реклама

Выживание вместе со страной и бессонница

Во время откровенной беседы президента попросили максимально честно описать свое нынешнее самочувствие. Глава государства не стал скрывать истощение и признался, что страдает от отсутствия нормального отдыха.

«Тяжело, честно скажу, я не сплю. Это ужасная боль, которой никому не пожелаю», — поделился Владимир Зеленский.

Описывая своё состояние, он подчеркнул, что проходит через те же испытания, что и все граждане страны. Однако президент находит в себе силы давать на них утвердительный ответ.

Читайте также:

«Трудно, потому что я выживаю вместе со своей страной и своим народом. И действительно возникает вопрос: наступит ли завтра? И ответ на это — да, наступит», — отметил лидер страны.

Однако даже в таких сложных и трагических обстоятельствах президент старается не терять оптимистичного взгляда на будущее. Отвечая на вопрос о том, что именно помогает ему держаться и откуда он черпает энергию для продолжения борьбы, Зеленский сразу вспомнил о своей семье. Именно сын и дочь помогают ему сохранять сосредоточенность и дают мотивацию двигаться дальше.

"Я до сих пор верю, что добро победит. Мои дети держат меня на земле. Я хочу, чтобы они мной гордились. Я должен быть примером. Будь сильным, будь как можно смелее, но не скрывай боль, если она есть", — рассказал президент.

Новини.LIVE сообщали, что, по словам Владимира Зеленского, Россия проваливает свои планы на поле боя в 2026 году и именно поэтому оказывает давление на Киев, требуя просто так отдать неоккупированную часть Донбасса.

В интервью телеканалу FOX News президент также допустил возможность замораживания боевых действий на нынешней линии соприкосновения, если государству гарантированно останется контроль над теми 75% территорий, которые оно сейчас удерживает.

Отдельно Зеленский объяснил позицию относительно обстрелов критической инфраструктуры. Киев готов к взаимному отказу от ударов по энергообъектам, но в одностороннем порядке прекращать обстрелы не планирует. Украинский лидер уже предложил Дональду Трампу компромисс. Если США требуют не наносить ответные удары по российским НПЗ или станциям, то в обмен на это должны предоставить Украине достаточное количество систем ПВО и противоракет, чтобы полностью закрыть собственное небо.