Грози, шквали і спека до +38 °С: погода на перший день липня

Жінки ховаються від спеки під парасолями. Фото: REUTERS/Elisabeth Mandl

Альбіна Зарічна Редактор

В Україні 1 липня очікується переважно спокійна та спекотна погода. Однак в низці областей будуть грози, а в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода на 1 липня

Короткочасні дощі та грози завтра вдень можливі на крайньому заході. В окремих районах прогнозуються град і шквали вітру швидкістю 15–20 м/с.

Карта температур в Україні на 1 липня. Фото: Укргідрометцентр

Температурні показники залишатимуться високими: вночі стовпчики термометрів показуватимуть +18…+23 °С, а вдень піднімуться до +29…+34 °С. Водночас на південному заході місцями сильна спека до +35…+38 °С.

Небезпечні метеорологічні явища 1 липня

Вдень 1 липня у Волинській, Львівській та Закарпатській областях будуть грози, а в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Через це синоптики оголосили I рівень небезпечності (жовтий).

Штормове попередження на 1 липня. Фото: Укргідрометцентр

Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Пожежна небезпека 1 липня

Починаючи з 1 липня у більшості областей країни надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Пожежна небезпека в Україні 1 липня. Фото: Укргідрометцентр

Українців закликають бути максимально обережними з вогнем на відкритих територіях, оскільки висока температура та суха погода значно підвищують ризик загорянь.

Як писали Новини.LIVE, раніше Наталка Діденко теж прогнозувала, що липень розпочнеться з пекельної спеки. Протягом дня очікується +30...+35 °С.

Також ми повідомляли, що 29 червня під час негоди від удару блискавки на Волині постраждали люди. У селі Озеро в Ківерцівському районі блискавка влучила поблизу водойми.