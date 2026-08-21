Готував замах в Україні: у Польщі затримали українця

Працівники польського Агентства внутрішньої безпеки (ABW). Фото ілюстративне: Dariusz Borowicz/Agencja Wyborcza.pl

Марія Чекарьова редактор стрічки новин

У Варшаві польські правоохоронці затримали 63-річного громадянина України, якого підозрюють у підготовці замаху на представника української оборонної промисловості. За версією слідства, чоловік діяв за завданням російських спецслужб і намагався підірвати автомобіль посадовця в Ірпені. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Про це з посиланням на Wiadomosci WP повідомляє Новини.LIVE.

Що відомо про замах

За версією польського Агентства внутрішньої безпеки (ABW), підозрюваний встановив вибухівку під автомобілем представника української оборонної промисловості в Ірпені Київської області. Слідчі вважають, що чоловік виконував завдання російських розвідувальних служб. Для замаху він використав саморобний вибуховий пристрій, який планували активувати дистанційно через мобільний телефон.

Довести задум до кінця не вдалося. Механізм пристрою виявився несправним — вибух не стався. Після цього підозрюваний виїхав з України до Польщі.

Затримання у Варшаві

Працівники ABW встановили, де перебуває чоловік, і 5 серпня затримали його у Варшаві. Операцію польські правоохоронці провели за участю українських партнерських служб.

Польська прокуратура висунула Сергію П. звинувачення в підготовці замаху на вбивство із використанням вибухового пристрою, а також у незаконному зберіганні вибухових речовин.

Упродовж трьох місяців підозрюваний перебуватиме під арештом. Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме довічне ув'язнення.

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