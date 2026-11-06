Перехожі гуляють на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 6 листопада, потужних магнітних бур не очікується, хоча магнітосфера планети залишатиметься збудженою. Метеозалежним радять більше відпочивати та пити воду, адже навіть незначні коливання геомагнітного поля можуть викликати головний біль чи втому. Водночас впродовж дня, ближче до вечора та у наступні дні можуть бути значні геомагнітні збурення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані синоптиків Meteoprog.

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Прогноз магнітних бур в Україні на 6 листопада

П'ятниця, 6 листопада, не принесе землянам серйозних геомагнітних випробувань. Магнітосфера планети перебуває у дещо збудженому стані, проте виникнення потужних магнітних бур фахівці не прогнозують.

Прогноз магнітних бур з 6 по 9 листопада. Фото: Солар Метео

Очікується, що протягом дня геомагнітне поле переважно залишатиметься спокійним, допускаються лише короткочасні переходи до рівня незначного шторму. Разом з тим вже у ніч проти 7 листопада геомагнітне поле може серйозно збуритися. Можлива поява магнітної бурі силою до 5 балів по Кр-індексу.

Слабка магнітна буря протримається фактично до ранку 7 листопада, вщухне до кінця дня, але може повернутися у неділю, 8 листопада вранці та увечері.

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Попередні двадцять чотири години відзначилися досить низькою активністю нашого світила. За цей час астрономи зафіксували на поверхні зірки загалом шість вибухів.

Активність Сонця. Фото: Метеоагент

Було чотири слабкі спалахи класу В та два трохи потужніші спалахи класу С. Дослідники наголошують, що такі космічні явища не здатні суттєво вплинути на Землю. Ймовірність того, що сьогодні станеться більш відчутний сонячний вибух М-класу, також залишається мінімальною.

Симптоми впливу магнітної бурі

Навіть попри відсутність сильних штормів, збуджена магнітосфера може відчутно впливати на самопочуття метеочутливих людей та осіб із хронічними захворюваннями. Найчастіше у такі періоди фіксують різкі перепади артеріального тиску, сильні головні болі, приступи мігрені та загальну фізичну слабкість. Деякі люди скаржаться на ниючий біль у суглобах, підвищену дратівливість, зниження концентрації уваги, а також на порушення сну чи безсоння.

Як полегшити самопочуття

Медики радять дотримуватися кількох простих правил. Насамперед варто знизити фізичні навантаження, уникати стресових ситуацій та знайти час для відпочинку. Необхідно пити достатню кількість чистої води, тимчасово відмовитися від кави, енергетичних напоїв, алкоголю, а також важкої чи надто жирної їжі.

Покращити стан допоможуть регулярні спокійні прогулянки на свіжому повітрі та повноцінний сон. А людям, які страждають на серцево-судинні недуги, критично важливо мати під рукою всі необхідні ліки, призначені лікарем, та регулярно вимірювати тиск.

Новини.LIVE повідомляли, що в п'ятницю, 6 листопада, в Україну зайшов холодний атмосферний балтійський фронт, який приніс дощі з переходом у мокрий сніг для більшості регіонів. Через поривчастий вітер на вулиці відчутно холодніше, добові температурні коливання мінімальні, а відносно м'яку погоду зберігає лише південь.

Водночас у листопаді тривалих потужних магнітних бур синоптики погоди не очікують. Невеликі геомагнітні збурення можливі лише на початку місяця, проте через нестабільну активність Сонця прогноз може змінюватися, тож метеочутливим радять стежити за оновленнями.