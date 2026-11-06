Прохожие гуляют по улице. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 6 ноября, сильных магнитных бурь не ожидается, хотя магнитосфера планеты будет оставаться возбужденной. Людям, чувствительным к погодным изменениям, рекомендуется больше отдыхать и пить воду, ведь даже незначительные колебания геомагнитного поля могут вызвать головную боль или усталость. В то же время в течение дня, ближе к вечеру и в последующие дни возможны значительные геомагнитные возмущения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные синоптиков Meteoprog.

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Прогноз магнитных бурь в Украине на 6 ноября

Пятница, 6 ноября, не принесет землянам серьезных геомагнитных испытаний. Магнитосфера планеты находится в несколько возбужденном состоянии, однако возникновения мощных магнитных бурь специалисты не прогнозируют.

Прогноз магнитных бурь с 6 по 9 ноября. Фото: Солар Метео

Ожидается, что в течение дня геомагнитное поле в основном будет оставаться спокойным, допускаются лишь кратковременные переходы к уровню незначительного шторма. Вместе с тем уже в ночь на 7 ноября геомагнитное поле может серьезно возбудиться. Возможно появление магнитной бури силой до 5 баллов по Кр-индексу.

Слабая магнитная буря продлится фактически до утра 7 ноября, утихнет к концу дня, но может вернуться в воскресенье, 8 ноября, утром и вечером.

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Предыдущие двадцать четыре часа отличались довольно низкой активностью нашего светила. За это время астрономы зафиксировали на поверхности звезды в общей сложности шесть взрывов.

Активность Солнца. Фото: Метеоагент

Было четыре слабых вспышки класса В и две чуть более мощные вспышки класса С. Исследователи отмечают, что такие космические явления не способны существенно повлиять на Землю. Вероятность того, что сегодня произойдет более ощутимый солнечный взрыв М-класса, также остается минимальной.

Симптомы воздействия магнитной бури

Даже несмотря на отсутствие сильных штормов, возбужденная магнитосфера может ощутимо влиять на самочувствие метеочувствительных людей и лиц с хроническими заболеваниями. Чаще всего в такие периоды фиксируются резкие перепады артериального давления, сильные головные боли, приступы мигрени и общая физическая слабость. Некоторые люди жалуются на ноющую боль в суставах, повышенную раздражительность, снижение концентрации внимания, а также на нарушения сна или бессонницу.

Как облегчить самочувствие

Медики советуют соблюдать несколько простых правил. Прежде всего стоит снизить физические нагрузки, избегать стрессовых ситуаций и найти время для отдыха. Необходимо пить достаточное количество чистой воды, временно отказаться от кофе, энергетических напитков, алкоголя, а также от тяжелой или слишком жирной пищи.

Улучшить самочувствие помогут регулярные спокойные прогулки на свежем воздухе и полноценный сон. А людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, крайне важно иметь под рукой все необходимые лекарства, назначенные врачом, и регулярно измерять давление.

Новини.LIVE сообщали, что в пятницу, 6 ноября, в Украину вошел холодный атмосферный балтийский фронт, который принес дожди с переходом в мокрый снег для большинства регионов. Из-за порывистого ветра на улице ощутимо холоднее, суточные колебания температуры минимальны, а относительно мягкая погода сохраняется только на юге.

В то же время в ноябре синоптики не ожидают длительных мощных магнитных бурь. Небольшие геомагнитные возмущения возможны лишь в начале месяца, однако из-за нестабильной активности Солнца прогноз может меняться, поэтому метеочувствительным рекомендуется следить за обновлениями.