Путін обрав для переговорів Віткоффа не просто так — помічника Трампа практично завербували, пише WSJ

Стів Віткофф прямує на зустріч з диктатором Путіним у Кремлі. Фото: Reuters

Володимир Путін фактично провів кастинг на роль головного перемовника від США. Російський диктатор особисто сприяв тому, щоб цю позицію зайняв давній друг Дональда Трампа, забудовник Стів Віткофф, якого почали улещувати у різний спосіб. В хід пішла навіть ікра з горілкою.

Про це йдеться у розлогому розслідуванні The Wall Street Journal.

Реклама

Читайте також:

Чому відкинули кандидатуру Кіта Келлога

Подячний мем про Кіта Келлога, під час візиту якого Путін боявся атакувати Київ. Фото: Соцмережі

Операція з "вербування" нового контакту нагадувала шпигунський трилер. Раніше під приціл російських спецслужб потрапив генерал у відставці Кіт Келлог.

Але Кремль знайшов "червоний прапорець": Келлог занадто проукраїнський, а його донька керує благодійною організацією в Україні.

Отже, потрібен був хтось інший. Хтось лояльний до Трампа, але без "зайвих" принципів.

Саудівський посередник і "наживка"

Кирило Дмітрієв прислужує Стіву Віткоффу в Кремлі. Фото: Reuters

Вибір впав на Стіва Віткоффа. Сигнал передали через наслідного принца Саудівської Аравії. Кирило Дмітрієв, голова Російського фонду прямих інвестицій і довірена особа Путіна, повідомив: Кремль готовий до діалогу.

Путін запропонував Віткоффу зустріч. Але з жорсткою умовою: Стів мав приїхати сам. Жодних кураторів з ЦРУ, жодних дипломатів. Навіть перекладача не дозволили взяти — Кремль надав свого.

Щоб Віткофф точно погодився, Путін підготував "подарунок" — звільнення американського вчителя Марка Фогеля, який сидів у російській тюрмі. Це був жест "доброї волі", який мав переконати Трампа в ефективності нового каналу зв'язку.

П'ять годин лекцій про історію

Задоволений Віткофф поки не знає, що його чекає п'ять годин лекцій про Рюріка та інших печенігів. Фото: Reuters

Віткофф погодився. Він літав до Москви на власному приватному літаку. Одна із зустрічей з Путіним тривала п'ять годин і закінчилася за півночі. Диктатор читав американському бізнесмену лекції про "тисячолітню історію Росії", а той старанно занотовував.

Результат цієї дипломатії показовий. Віткофф вже шість разів відвідував Росію. В Україні він не був жодного разу.

Ікра та горілка

Кирило Дмітрієв готовий навіть рекламувати горілку, щоб задобрити Трампа. Фото: Скриншот

WSJ наводить колоритні деталі цих стосунків. Після одного з візитів російська компанія нібито передала Віткоффу п'ять кілограмів червоної ікри (хоча у Білому домі це заперечують). А його російський візаві Дмітрієв публікував у соцмережах фото горілки бренду Trump на фоні Кремля з підписом "Make Vodka Great Again".

Експерти побоюються, що Путін просто використовує бізнес-підхід Віткоффа ("ти мені — я тобі"), щоб маніпулювати Вашингтоном в обхід професійних дипломатів.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський назвав найважчі питання у мирному плані.

А також стало відомо, що ЄС і США готують пакет багаторівневих гарантій безпеки для України.