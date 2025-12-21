Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Горілка, ікра та лекції про Рюріка — як Путін завербував Віткоффа

Горілка, ікра та лекції про Рюріка — як Путін завербував Віткоффа

Ua ru
Дата публікації: 21 грудня 2025 05:27
Путін обрав для переговорів Віткоффа не просто так — помічника Трампа практично завербували, пише WSJ
Стів Віткофф прямує на зустріч з диктатором Путіним у Кремлі. Фото: Reuters

Володимир Путін фактично провів кастинг на роль головного перемовника від США. Російський диктатор особисто сприяв тому, щоб цю позицію зайняв давній друг Дональда Трампа, забудовник Стів Віткофф, якого почали улещувати у різний спосіб. В хід пішла навіть ікра з горілкою. 

Про це йдеться у розлогому розслідуванні The Wall Street Journal.

Реклама
Читайте також:

Чому відкинули кандидатуру Кіта Келлога

Горілка, ікра та лекції про Рюріка — як Путін завербував Віткоффа - фото 1
Подячний мем про Кіта Келлога, під час візиту якого Путін боявся атакувати Київ. Фото: Соцмережі

Операція з "вербування" нового контакту нагадувала шпигунський трилер. Раніше під приціл російських спецслужб потрапив генерал у відставці Кіт Келлог.

Але Кремль знайшов "червоний прапорець": Келлог занадто проукраїнський, а його донька керує благодійною організацією в Україні.

Отже, потрібен був хтось інший. Хтось лояльний до Трампа, але без "зайвих" принципів.

Саудівський посередник і "наживка"

Горілка, ікра та лекції про Рюріка — як Путін завербував Віткоффа - фото 2
Кирило Дмітрієв прислужує Стіву Віткоффу в Кремлі. Фото: Reuters

Вибір впав на Стіва Віткоффа. Сигнал передали через наслідного принца Саудівської Аравії. Кирило Дмітрієв, голова Російського фонду прямих інвестицій і довірена особа Путіна, повідомив: Кремль готовий до діалогу.

Путін запропонував Віткоффу зустріч. Але з жорсткою умовою: Стів мав приїхати сам. Жодних кураторів з ЦРУ, жодних дипломатів. Навіть перекладача не дозволили взяти — Кремль надав свого.

Щоб Віткофф точно погодився, Путін підготував "подарунок" — звільнення американського вчителя Марка Фогеля, який сидів у російській тюрмі. Це був жест "доброї волі", який мав переконати Трампа в ефективності нового каналу зв'язку.

П'ять годин лекцій про історію

Горілка, ікра та лекції про Рюріка — як Путін завербував Віткоффа - фото 3
Задоволений Віткофф поки не знає, що його чекає п'ять годин лекцій про Рюріка та інших печенігів. Фото: Reuters

Віткофф погодився. Він літав до Москви на власному приватному літаку. Одна із зустрічей з Путіним тривала п'ять годин і закінчилася за півночі. Диктатор читав американському бізнесмену лекції про "тисячолітню історію Росії", а той старанно занотовував.

Результат цієї дипломатії показовий. Віткофф вже шість разів відвідував Росію. В Україні він не був жодного разу.

Ікра та горілка

Горілка, ікра та лекції про Рюріка — як Путін завербував Віткоффа - фото 4
Кирило Дмітрієв готовий навіть рекламувати горілку, щоб задобрити Трампа. Фото: Скриншот 

WSJ наводить колоритні деталі цих стосунків. Після одного з візитів російська компанія нібито передала Віткоффу п'ять кілограмів червоної ікри (хоча у Білому домі це заперечують). А його російський візаві Дмітрієв публікував у соцмережах фото горілки бренду Trump на фоні Кремля з підписом "Make Vodka Great Again".

Експерти побоюються, що Путін просто використовує бізнес-підхід Віткоффа ("ти мені — я тобі"), щоб маніпулювати Вашингтоном в обхід професійних дипломатів.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський назвав найважчі питання у мирному плані.

А також стало відомо, що ЄС і США готують пакет багаторівневих гарантій безпеки для України.

США володимир путін переговори війна в Україні мирний план Стів Віткофф
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації