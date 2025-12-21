Путин выбрал для переговоров Уиткоффа не просто так — помощника Трампа практически завербовали, пишет WSJ

Стив Уиткофф направляется на встречу с диктатором Путиным в Кремле. Фото: Reuters

Владимир Путин фактически провел кастинг на роль главного переговорщика от США. Российский диктатор лично способствовал тому, чтобы эту позицию занял давний друг Дональда Трампа, застройщик Стив Уиткофф, которого начали ублажать разными способами. В ход пошла даже икра с водкой.

Об этом говорится в обширном расследовании The Wall Street Journal.

Почему отвергли кандидатуру Кита Келлога

Благодарственный мем о Ките Келлоге, во время визита которого Путин боялся атаковать Киев. Фото: Соцсети

Операция по "вербовке" нового контакта напоминала шпионский триллер. Ранее под прицел российских спецслужб попал генерал в отставке Кит Келлог.

Но Кремль нашел "красный флажок": Келлог слишком проукраинский, а его дочь руководит благотворительной организацией в Украине.

Следовательно, нужен был кто-то другой. Кто-то лояльный к Трампу, но без "лишних" принципов.

Саудовский посредник и "наживка"

Кирилл Дмитриев прислуживает Стиву Уиткоффу в Кремле. Фото: Reuters

Выбор пал на Стива Уиткоффа. Сигнал передали через наследного принца Саудовской Аравии. Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций и доверенное лицо Путина, сообщил: Кремль готов к диалогу.

Путин предложил Виткоффу встречу. Но с жестким условием: Стив должен был приехать сам. Никаких кураторов из ЦРУ, никаких дипломатов. Даже переводчика не разрешили взять — Кремль предоставил своего.

Чтобы Уиткофф точно согласился, Путин подготовил "подарок" — освобождение американского учителя Марка Фогеля, который сидел в российской тюрьме. Это был жест "доброй воли", который должен был убедить Трампа в эффективности нового канала связи.

Пять часов лекций об истории

Довольный Уиткофф пока не знает, что его ждет пять часов лекций о Рюрике и других печенегах. Фото: Reuters

Уиткофф согласился. Он летал в Москву на собственном частном самолете. Одна из встреч с Путиным длилась пять часов и закончилась за полночь. Диктатор читал американскому бизнесмену лекции о "тысячелетней истории России", а тот старательно записывал.

Результат этой дипломатии показателен. Уиткофф уже шесть раз посещал Россию. В Украине он не был ни разу.

Икра и водка

Кирилл Дмитриев готов даже рекламировать водку, чтобы задобрить Трампа. Фото: Скриншот

WSJ приводит колоритные детали этих отношений. После одного из визитов российская компания якобы передала Виткоффу пять килограммов красной икры (хотя в Белом доме это отрицают). А его российский визави Дмитриев публиковал в соцсетях фото водки бренда Trump на фоне Кремля с подписью "Make Vodka Great Again".

Эксперты опасаются, что Путин просто использует бизнес-подход Уиткоффа ("ты мне — я тебе"), чтобы манипулировать Вашингтоном в обход профессиональных дипломатов.

