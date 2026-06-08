Горбенко розкрив розмір зарплати народних депутатів у 2026 році

Нардепи у Верховній Раді. Фото: Верховна Рада України

За останні п'ять років заробітна плата народних депутатів України зросла приблизно на 8–9 тисяч гривень через процеси щорічної індексації. Як повідомив народний депутат від фракції "Слуга народу" Руслан Горбенко, якщо на початку каденції або до повномасштабного вторгнення оклад парламентаря становив близько 46 тисяч гривень, то наразі ця сума досягла позначки приблизно у межах 54–55 тисяч гривень.

Про це Руслан Горбенко заявив в ефірі програми Вечір.LIVE.

Як змінилася зарплата народних депутатів за роки повномасштабного вторгнення

За час повномасштабного вторгнення та протягом останніх років загальний розмір заробітної плати народних депутатів України зазнав планових змін. Народний депутат від керівної партії "Слуга народу" Руслан Горбенко в ефірі програми Вечір.LIVE зазначив, що зміни сум пов'язані з плановою щорічною індексацією виплат, яка закладається у державний кошторис.

За словами політика, середній показник індексації за останні п'ять років становив орієнтовно 4% річних. Станом на сьогодні чистий оклад народного обранця суттєво відрізняється від довоєнних показників. Депутат наголосив, що у 2022 році базове забезпечення колег по сесійній залі трималося на рівні 46 тисяч гривень.

"Була індексація приблизно за п'ять років, якщо напевно разом за п'ять років, це 4% річних, тобто по 4% на кожен рік. Була, якщо напевно 46, зараз 54 тисячі гривень", — заявив Руслан Горбенко.

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