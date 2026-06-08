Горбенко раскрыл размер зарплаты народных депутатов в 2026 году

Нардепы в Верховной Раде. Фото: Верховная Рада Украины

За последние пять лет заработная плата народных депутатов Украины выросла примерно на 8-9 тысяч гривен из-за процессов ежегодной индексации. Как сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко, если в начале каденции или до полномасштабного вторжения оклад парламентария составлял около 46 тысяч гривен, то сейчас эта сумма достигла отметки примерно в пределах 54-55 тысяч гривен.

Об этом Руслан Горбенко заявил в эфире программы Вечір.LIVE.

Как изменилась зарплата народных депутатов за годы полномасштабного вторжения

За время полномасштабного вторжения и в течение последних лет общий размер заработной платы народных депутатов Украины претерпел плановые изменения. Народный депутат от правящей партии "Слуга народа" Руслан Горбенко в эфире программы Вечер.LIVE отметил, что изменения сумм связаны с плановой ежегодной индексацией выплат, которая закладывается в государственную смету.

По словам политика, средний показатель индексации за последние пять лет составлял ориентировочно 4% годовых. По состоянию на сегодня чистый оклад народного избранника существенно отличается от довоенных показателей. Депутат отметил, что в 2022 году базовое обеспечение коллег по сессионному залу держалось на уровне 46 тысяч гривен.

"Была индексация примерно за пять лет, если наверное вместе за пять лет, это 4% годовых, то есть по 4% на каждый год. Была, если наверняка 46, сейчас 54 тысячи гривен", — заявил Руслан Горбенко.

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