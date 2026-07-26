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Глава МЗС Ірану звинуватив Зеленського в атаці на торговельне судно

26 липня 2026 20:46
Аббас Арагчі. Фото: Reuters
Литвин Вікторія
редактор стрічки новин

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі звинуватив Президента України Володимира Зеленського в атаці на іранське торговельне судно та пригрозив відповіддю. За його словами, удар нібито був завданий "за наказом Ізраїлю" і є порушенням міжнародного права.

Про це Арагчі написав у соцмережі X, передає Новини.LIVE.

Арагчі звинуватив Зеленського в ударі по судну

Глава іранського МЗС заявив, що внаслідок атаки загинув моряк, а сам інцидент назвав "кричущим порушенням Статуту ООН".

Він також стверджує, що удар нібито був здійснений, щоб втягнути Європу у війну.

"Зеленський напав на іранське торгове судно, вбивши моряка. Кричуще порушення Статуту ООН, скоєне за наказом Ізраїлю, щоб втягнути Європу у свою війну... Дії київського халепи не можуть залишитися без відповіді", — заявив Арагчі.

Крім того, іранський міністр повідомив, що обговорив ситуацію з верховною представницею ЄС із закордонних справ Каєю Каллас, а також із главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. За його словами, під час цих розмов він наголосив, що Тегеран очікує реакції на інцидент.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 25 липня українські Сили оборони провели чергову далекобійну операцію на території Росії. Під удар потрапили військові об'єкти в кількох регіонах РФ, а також цілі в акваторії Каспійського моря, які використовувалися для забезпечення російської армії.

Як повідомляли Новини.LIVE, Міністерство закордонних справ Ірану 26 липня звинуватило Україну в нібито нападі на іранське торговельне судно в акваторії Каспійського моря. У Тегерані заявили, що внаслідок вибуху загинув один моряк, ще один зазнав поранень. 