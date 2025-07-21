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Головна Новини дня Глава МЗС Франції приїде з візитом до Києва — яка мета

Глава МЗС Франції приїде з візитом до Києва — яка мета

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2025 09:35
Міністр закордонних справ Франції приїде до Києва
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро. Фото: Жан-Ноель Барро/X

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро їде до Києва. У столиці він планує взяти участь в конференції послів України.

Про це Жан-Ноель Барро написав на своїй сторінці у соцмережі X у понеділок, 21 липня.

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Міністр закордонних справ Франції приїде до України

У понеділок, 21 липня, стало відомо, що незабаром Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро приїде до столиці України — він вже в дорозі.

За словами французького посадовця, він Міністр закордонних справ їде до Києва для участі в конференції послів України.

"Я їду до Києва. Я візьму участь у конференції послів і підтверджу від імені Франції нашу непохитну підтримку суверенітету, територіальної цілісності та свободи українського народу", — написав глава МЗС.

Франція МЗС
Скриншот повідомлення глави МЗС Франції/X

У відповідь на це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга написав, що буде радий бачити французького колегу в Україні.

"Я буду радий вітати вас в Україні, шановний Жан-Ноель Барро, як нашого почесного гостя на цьогорічній Конференції послів. Це визнання вашої особистої відданості та лідерства Франції. Разом ми працюємо над відновленням миру, безпеки та справедливості", — зазначив Сибіга.

Нагадаємо, що нещодавно Президент України Володимир Зеленський провів годинну розмову з французьким лідером Емманюелем Макроном. 

Раніше Макрон під час виступу в британському парламенті наголосив на непохитній підтримці Європою України.

Франція МЗС політики війна в Україні дипломатія
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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