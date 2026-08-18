Глава МЗС Бельгії прибув до України та побачив російський "Шахед"

Андрій Сибіга та Максим Прево. Фото: МЗС

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево прибув із візитом до Києва у вівторок, 18 серпня. Він зустрівся зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою. Зокрема, Прево оглянув російський дрон типу Shahed, якими окупанти атакують Україну.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Візит глави МЗС Бельгії до України

Разом з українською делегацією Максим Прево долучився до церемонії покладання квітів у столиці та вшанував пам’ять полеглих.

Вшанування памʼяті полеглих. Фото: МЗС

Крім того, Сибіга показав главі МЗС Бельгії російський "Шахед", яким Росія щодня атакує Україну.

Огляд російського дрона типу Shahed. Фото: МЗС

Як писали Новини.LIVE з посиланням на міністра оборони Бельгії Тео Франкена, його країна має намір передати Україні сім винищувачів F-16 протягом 2026 року. Три літаки планують повністю підготувати до виконання бойових завдань, а ще чотири використають як джерело запчастин для ремонту інших бортів.

Раніше український лідер Володимир Зеленський спілкувався з премʼєром Бельгії Бартом де Вевером про підтримку українського захисту. Зокрема, йдеться про графік постачань винищувачів F-16.