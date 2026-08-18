Глава МЗС Бельгії: країна не проти активів РФ для України

Максим Прево. Фото: Новини.LIVE

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Бельгія не заперечує проти використання заморожених російських суверенних активів на користь України, однак вважає необхідним спочатку врегулювати юридичні та фінансові ризики. Позицію Брюсселя щодо активів РФ, які зберігаються в бельгійському депозитарії Euroclear, не варто сприймати як небажання підтримувати Україну.

Про це на пресконференції в Києві заявив міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево, передає Новини.LIVE.

Глава МЗС Бельгії пояснив позицію щодо активів РФ

"Ні в якому разі небажання Бельгії, навіть її відмова використовувати заморожені російські активи Euroclear, не повинна розумітися чи тлумачитися як відмова допомогти Україні", — заявив Прево.

За словами політика, бельгійська сторона за допомогою юристів проаналізувала можливі наслідки такого рішення. Серед основних ризиків він назвав юридичні та фіскальні питання, а також потенційний системний вплив на європейські фінансові ринки.

Окремо Прево звернув увагу на можливі вимоги Росії щодо повернення активів у майбутньому. За його словами, якщо Бельгію зобов’яжуть самостійно компенсувати понад 200 млрд євро, це стане непосильним навантаженням для її бюджету.

"Вкрай важливо, щоб були заздалегідь узгоджені положення про солідарну відповідальність", — наголосив глава бельгійського МЗС.

Прево зазначив, що Бельгія очікує від європейських партнерів чітких гарантій розподілу можливих фінансових ризиків. Він додав, що саме відсутність такого механізму стала однією з причин заперечень бельгійської сторони щодо нинішньої пропозиції.

Водночас міністр запевнив, що Бельгія залишається союзником України та не має наміру підтримувати Росію.

Як повідомляли Новини.LIVE, Максим Прево у вівторок, 18 серпня, прибув із візитом до Києва. У столиці він зустрівся з Андрієм Сибігою. Під час візиту він також оглянув російський ударний безпілотник типу Shahed, який російські війська використовують для атак по території України.

Як повідомляли Новини.LIVE, Максим Прево припустив, що війна в Україні може тривати й після 2026 року. За його словами, очікувати на завершення бойових дій або встановлення миру вже найближчими місяцями не варто.