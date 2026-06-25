Гідрометцентр спрогнозував літню спеку в Україні сьогодні

Люди йдуть вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Людмила Войтюк Редактор

Прогноз погоди в Україні на четвер, 25 червня, повідомили синоптики. В цей день буде переважно тепла та літня погода, але й подекуди опади. При цьому синоптики попереджають, що хвиля спеки в наступні дні пошириться на більшу частину континенту.

Про це пише Новини.LIVE, посилаючись на синоптика Наталку Діденко та Український гідрометеологічний центр.

Прогноз синоптика Наталки Діденко

За словами синоптика Наталки Діденко, сильна спека, яка вже охопила захід Європи, наприкінці тижня та на початку наступного пошириться майже на весь континент. Африканське розпечене повітря поступово просуватиметься далі Європою, посилюючи температурний фон.

Першими в Україні підвищення температури відчують західні області, однак ближче до вихідних спека посилиться по всій країні.

На 25 червня Діденко прогнозує вдень +24…+29° C, на півдні та в Закарпатті +27…+31° C, а місцями до +32° C. У Києві очікується +26…+27° C, можливі локальні дощі та грози.

Також, за її словами, на півночі, сході та в центральних регіонах пройдуть короткочасні грозові дощі, тоді як на півдні та заході буде переважно сухо.

Прогноз Українського гідрометеорологічного центру

За даними Український гідрометеорологічний центр, 25 червня в Україні очікується мінлива хмарність без істотних опадів у більшості регіонів.

Лише в північних, східних областях та в Криму вдень можливі місцями невеликі короткочасні дощі та грози.

Вітер переважно північно-західний, 5–10 м/с.

Температура повітря вночі становила +15…+20° C, вдень буде — +24…+29° C, а на південному заході країни місцями до +32° C.

Прогноз погоди на завтра, 25 червня. Фото: Український гідрометеорологічний центр

Новини.LIVE повідомляли, що у Франції через аномальну спеку, яка встановлює температурні рекорди, запровадили заборону на вживання алкоголю під час публічних заходів, зокрема музичних фестивалів. Обмеження поширюється на всі офіційні вуличні події.

Новини.LIVE інформували, що розпечене повітря з Африки, яке вже спричинило температурний колапс у низці європейських країн і встановило нові погодні рекорди з показниками понад +43°C, рухається в бік України. Починаючи з суботи, 27 червня, цей антициклон принесе сильну спеку.