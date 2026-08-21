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Головна Новини дня Гідрометцентр прогнозує в Україні спеку до +37 °С та грози сьогодні

Гідрометцентр прогнозує в Україні спеку до +37 °С та грози сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2026 00:30
Гідрометцентр прогнозує в Україні спеку до +37 °С та грози сьогодні
Українці на вулицІ влітку. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 21 серпня, на більшій частині  України очікується малохмарна погода, подекуди із сильною спекою. Вночі очікується жарка погода з температурою +15...+20 °С; вдень на південному сході країни +30...+34 °С, на решті території сильна спека +35...+37 °С.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентра на 21 серпня

На всій території країни вдень 21 серпня, повітря прогріється від +25...27 на Волині до +37 °C в центральних районах країни. 

Опадів на більшій частині України не очікується, лише у північній частині можливий вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 7–12 м/с.

Гідрометцентр прогнозує в Україні спеку до +37 °С та грози сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на 21 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Пожежна небезпека

В Укргідрометцентрі також попередили про пожежну небезпеку в Україні найближчими днями. 

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Попередження про пожежну небезпеку в Україні. Фото: Укргідрометцентр

21-23 серпня в Україні, крім Волинської, Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей, прогнозується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, за прогнозами метеорологів, загалом кінець серпня буде набагато теплішим за кліматичну норму.  Найсильніша спека до +41 °C прогнозується на півдні, а опадів там майже не очікується. Водночас у інших регіонах країни  можливі сильні грози та зливи.

Також ми писали, що до кінця серпня 2026 року прогнозується ще кілька періодів підвищеної сонячної активності. Вони можуть викликати короткочасні зміни магнітного поля Землі, що зазвичай впливає на метеозалежних людей. Водночас загалом геомагнітна обстановка серпня очікувалась переважно спокійною.

Укргідрометцентр прогноз погоди погода в Україні аномальна спека
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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