Гідрометцентр попереджає про дощі і грози в Україні сьогодні

Люди під дощем. Фото: УНІАН

Людмила Войтюк Редактор

Прогноз погоди на вівторок, 14 липня, повідомили синоптики. В цей день буде хмарно з проясненнями. По всій країні сьогодні очікується короткочасні дощі та грози, і лише на півдні та сході ніч пройшла без опадів. Окрім того, на Закарпатті та в Карпатах вночі та вранці місцями туман.

Про це у понеділок, 14 липня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди на 13-17 липня

Погода в Україні 14 липня

Карта "Погода в Україні 14 липня 2026 року" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер дутиме переважно північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі становила +14...+19, вдень очікується +23...+28 °С.

Карта температур в Україні від Meteopost.com станом на 15:00 14 липня 2026 року

У Києві та області сьогодні теж буде хмарно проясненнями. Очікуються короткочасні дощі та грози.

Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура по області вночі становила +14...+19 °С, вдень очікується +23...+28 °С.

Тим часом у Києві вночі +17...+19 °С, вдень +25...+27 °С.

Як повідомляли Новини.LIVE, у липні синоптики прогнозують періоди підвищеної сонячної активності, які можуть супроводжуватися кількома сильними геомагнітними сплесками. Ці явища здатні впливати на самопочуття деяких людей, а також на роботу технічних систем.

Також ми інформували, що через літню спеку ризики для здоров'я суттєво зростають не лише серед людей похилого віку, але й серед молоді. Високі температури можуть спровокувати серйозні ускладнення.