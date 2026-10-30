Люди під дощем. Фото: УНІАН

Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 30 жовтня, повідомили синоптики. В цей день буде хмарно з проясненнями. Сьогодні на погоду буде впливати циклонічна циркуляція вологого повітря. Це у свою чергу спричинить хмарність та дощі у деяких областях.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

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Якою буде погода в Україні 30 жовтня

Відчутних змін температури синоптики не прогнозують. У південних областях очікуються помірні дощі. Невеликі опади можливі в Карпатах і на Прикарпатті, а вдень місцями — також у центральних областях. На решті території України істотних опадів не передбачається.

Прогноз погоди в Україні на 30 жовтня. Фото: скриншот

Вітер буде північно-східним, а в західних областях — північно-західним, зі швидкістю 5–12 м/с. Уночі на сході та південному сході країни місцями пориви сягатимуть 15–20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +3…+8 °C, на узбережжі морів — до +12 °C. Удень стовпчики термометрів покажуть +7…+12 °C, а в південних і східних областях повітря прогріється до +15 °C.

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Як повідомляли Новини.LIVE, за оцінкою Climate Impact Company, зима 2026–2027 років у Європі може бути теплішою за кліматичну норму, хоча в Україні можливі короткочасні похолодання та снігопади. На погодні умови можуть впливати аномально тепла поверхня морів навколо Європи та в Північній Атлантиці, а також кліматичне явище Ель-Ніньо.