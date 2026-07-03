Гідрометцентр попередив про сильні дощі, град і грози України сьогодні

Дівчата під дощем. Фото: УНІАН

Людмила Войтюк Редактор

Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 3 липня, повідомили синоптики. В цей день буде хмарно з проясненнями. В більшості західних, північних, Вінницькій, а вдень і в центральних, Одеській та Миколаївській областях - помірні дощі та грози. Причому в окремих районах очікуються град та шквали зі швидкістю 15-20 м/с. На решті території без опадів.

Про це у четвер, 2 липня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, передає Новини.LIVE.

Погода в Україні 3 липня

Карта "Погода в Україні 3 липня 2026 року" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер дутиме північно-західний, на сході країни східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі становила +18...+23 °С, вдень буде +29...+34 °С, у Київській області +25...+30 °С. Водночас там додали, що в західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі було +14...+19 °С, вдень буде +22...+27 °С.

Карта температур в Україні від Meteopost.com станом на 15:00 29 червня 2026 року

У Києві та області вдень теж очікуються значні дощі та грози, а в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура по області вночі становила +18...+23 °С, вдень буде +25...+30 °С.

Тим часом у Києві вночі +21...+23 °С, вдень +26...+28 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, сьогодні через діяльність атмосферного фронту практично повсюди в Україні очікуються короткочасні дощі та грози. Опадів уникне хіба що східна частина України.

Як пише Діденко, сьогодні у західних областях, на Житомирщині, Київщині та Вінниччині максимальна температура буде в проміжку +24...+29 °С. На решті території +30...+34 °С.

Щодо Києва, в столиці пройдуть короткочасні грозові дощі і можливий шквал. Температура повітря становитиме +27 °С.

Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

Як повідомляли Новини.LIVE, синоптики прогнозували, що температура повітря в Україні почне знижуватися вже 3-5 липня.

Також ми писали, що через літню спеку ризики для здоров'я суттєво зростають не лише серед людей похилого віку, але й серед молоді. Високі температури можуть спровокувати серйозні ускладнення.