Гідрометцентр попередив про дощі та спеку в Україні: прогноз на сьогодні

Люди під дощем. Фото: УНІАН

Людмила Войтюк Редактор

Прогноз погоди в Україні на неділю, 26 липня, повідомили синоптики. В цей день в країні переважатиме літня погода, але й у деяких областях пройдуть дощі та грози. Щодо тепла, температура повітря місцями прогріється аж до +30 °С.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Український гідрометеорологічний центр та синоптика Наталку Діденко.

Погода в Україні на 26 липня. Карта: Укргідрометцентр/Facebook

Погода в Україні на 26 липня від Укргідрометцентру

За прогнозом Українського гідрометцентру, у неділю, 26 липня, в Україні очікується мінлива хмарність.

Короткочасні дощі та грози прогнозують у східних областях, а також місцями у Приазов'ї та Криму. На Луганщині та Донеччині синоптики попереджають про значні дощі. На решті території країни опадів не очікується.

Вітер буде північно-західний, а в західних областях — південно-західний, зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +11...+16 °C, удень — +24...+29 °C. У східних областях удень буде дещо прохолодніше — +20...+25 °C. У Карпатах вночі очікується +5...+10 °C, удень — +17...+22 °C.

Погода в Україні на 26 липня від синоптика Діденко

За словами синоптика Наталки Діденко, у неділю температура повітря в більшості областей України становитиме +25...+29 °C. Найтепліше буде на Закарпатті, де стовпчики термометрів піднімуться до +30 °C. Водночас у східних областях збережеться прохолодніша погода — +20...+23 °C.

Дощі очікуються у східних областях, у Криму, а також на Запоріжжі та Дніпропетровщині. У цих регіонах можливі сильні зливи, грози та шквали, тому синоптик рекомендує бути обережними.

На решті території України, за прогнозом Діденко, неділя буде сонячною та сухою.

Окремо синоптик повідомила, що у Києві 26 липня переважатиме погода без опадів. Лише в ніч на 26 липня є ймовірність короткочасного дощу. У неділю вдень повітря у столиці прогріється приблизно до +28 °C.

Отже, більшість регіонів України проведуть неділю без опадів і з комфортною літньою температурою. Водночас жителям східних областей, а також окремих районів південного сходу варто бути готовими до дощів, гроз, місцями сильних злив і шквалів.

Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

Новини.LIVE інформували, що на вихідних, 25–26 липня, в Україні очікується поступове потепління, а вдень у більшості регіонів температура перевищить +20 °C. За прогнозом Укргідрометцентру, у суботу дощі та грози можливі на південному сході та в Карпатах, тоді як у неділю переважатиме суха погода. Уже 26 липня повітря в більшості областей прогріється до +25...+28 °C.

Новини.LIVE також писали, що до завершення липня в Україні збережеться тепла літня погода, а в окремі дні температура повітря сягатиме +30...+33 °C. Водночас синоптики прогнозують періодичні короткочасні дощі та грози, які чергуватимуться із сонячною погодою. Фахівці наголошують, що довгострокові прогнози можуть уточнюватися, тому варто стежити за актуальними прогнозами на найближчі дні.